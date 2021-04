Le Canada recevra 8 millions de vaccins Pfizer supplémentaires mais moins de Moderna

Publicité Lire la suite

Ottawa (AFP)

Le Canada recevra dans les prochains mois 8 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-Covid Pfizer, ce qui compensera de nouveaux retards de livraisons annoncés par Moderna, a indiqué vendredi le gouvernement.

Le Canada a conclu un accord avec Pfizer pour recevoir 4 millions de doses supplémentaires en mai, puis 2 millions en juin ainsi que 2 millions en juillet, s'est félicité le Premier ministre Justin Trudeau, saluant une "très bonne nouvelle".

"On va recevoir environ deux fois plus de doses du vaccin de Pfizer que prévu pour le mois de mai, et des millions de plus en juin", a précisé lors d'un point presse le chef du gouvernement canadien, réaffirmant l'objectif de vacciner tous les Canadiens qui le souhaitent d'ici fin septembre.

En revanche, la prochaine livraison de doses du vaccin de Moderna prévue fin avril sera réduite de moitié, avec 650.000 doses contre environ 1,2 million de doses initialement prévues, selon le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement.

Le laboratoire américain Moderna est confronté à des difficultés dans l'augmentation de sa production pour répondre à la demande mondiale, a expliqué la ministre Anita Anand, lors d'un point presse.

"En conséquence, notre prochaine livraison sera plus modeste que prévue", a-t-elle déclaré, regrettant une nouvelle "décevante".

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit "préoccupé" par les retards de livraison de la firme de biotechnologie américaine.

"Nous nous attendons à ce que Moderna atteigne ses objectifs et ses promesses pour les livraisons de vaccins au deuxième trimestre, comme ils l'ont fait pour le premier trimestre", a-t-il toutefois indiqué.

Plusieurs centaines de milliers de doses du vaccin de Johnson et Johnson doivent aussi arriver fin avril, malgré la décision des Etats-Unis de mettre sur "pause" son utilisation dans la vaccination.

Au total, plus de 12 millions de doses ont été livrées à ce jour au Canada, a ajouté Mme Anand.

Plus de 8,5 millions de Canadiens, soit 22,5% de la population, ont reçu au moins une dose, selon le site Covid-19 Vaccination Tracker.

Le Canada, pays de 38 millions d'habitants, prévoit de recevoir entre 48 et 50 millions de doses de quatre groupes pharmaceutiques différents d'ici fin juin, a-t-elle assuré.

Vendredi, le Canada recensait plus de 1,1 million de cas de coronavirus et 23.533 morts.

© 2021 AFP