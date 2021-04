Radio France a ramené sa perte 2020 à 9,6 millions d'euros

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Radio France a affiché en 2020 une perte deux fois moindre qu'attendu en raison de la crise sanitaire, à 9,6 millions d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué vendredi.

Les comptes 2020, validés par le conseil d'administration du groupe public, font ressortir "un résultat net et un résultat d'exploitation 2020 en perte de 9,6 millions d'euros, au cours d'un exercice marqué par la crise sanitaire et les conséquences économiques de cette dernière, dans un contexte de réduction globale de la dotation de l'État", a indiqué Radio France.

A l'été 2020, la PDG du groupe Sibyle Veil avait prévenu que les pertes pourraient atteindre 20 millions d'euros cette année en raison de la crise sanitaire.

"Les efforts réalisés en termes de maitrise de la masse salariale et d’économies sur les charges de fonctionnement ont permis de compenser partiellement la diminution de la contribution audiovisuelle publique et la perte importante de ressources propres", liée notamment à la chute du marché publicitaire et à l'arrêt des concerts et autres spectacles, "ainsi que les dépenses de fonctionnement supplémentaires liées aux mesures de protection sanitaire", ajoute l'entreprise.

Selon Radio France, hors crise sanitaire, le groupe aurait dégagé un bénéfice d'exploitation de 1,5 million d'euros.

A l'origine le groupe public prévoyait un résultat net 2020 à l'équilibre, après une légère perte (700.000 euros) en 2019. Le montant du résultat d'exploitation envisagé n'avait pas été communiqué.

Parallèlement, le conseil d'administration a approuvé le nouveau contrat d'objectifs de moyens (COM) conclu avec l'Etat pour 2020-2022.

Il comporte pour la première fois un volet commun aux cinq entreprises de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte France et l'Ina), conformément à la stratégie du gouvernement visant à développer les coopérations entre ces sociétés. Il confirme aussi la trajectoire financière d’économies imposée par l'Etat à Radio France.

En outre, ce contrat passé avec l'Etat maintient le plafonnement des recettes publicitaires annuelles du groupe à 42 millions d'euros. Sa version initiale prévoyait de le supprimer, provoquant de vives protestations des radios commerciales, qui y voyaient là un risque d'assèchement de leurs propres revenus dans un marché de la publicité radio déjà plombé par la pandémie.

Cependant, ce plafonnement, qui exclut les messages d'intérêt général et les revenus liés au numérique, a été réinstauré par le gouvernement à titre "transitoire", compte tenu de cette crise du marché publicitaire, a confirmé à l'AFP un porte-parole du groupe.

