Top 14: Agen relégué en Pro D2

Paris (AFP)

Relégué sans jouer. Agen, bon dernier du championnat avec vingt défaites en autant de rencontres, ne peut plus sauver sa tête en Top 14 après la victoire de Pau devant Bayonne (43-33), vendredi, lors de la 21e journée.

A six journées de la fin de la phase régulière, les Agenais (14e, 2 pts), huit fois champions de France entre 1930 et 1988, ne peuvent plus rattraper ni les Palois (13e, 36 pts) ni les Bayonnais (12e, 39 pts).

La cause était de toute façon entendue: vingt défaites, 806 points encaissés, une différence général de -539, Agen, qui n'a plus engrangé de points depuis la 8e journée, semble bien parti pour faire pire que Bourgoin-Jallieu 2010-2011 et ses 11 petits points.

Le SUA, remonté en 2017, a déjà signé le pire début de saison de l'histoire du Top 14, effaçant des tablettes l'Usap qui avait dû attendre la 16e journée pour enfin s'imposer lors de la saison 2018-2019.

Avec six matches à disputer, d'autres tristes records peuvent encore être battus par Agen, tels ceux de Bayonne qui, lors de la saison 2016-2017, avait encaissé 107 essais et concédé 905 points.

La saison 2020-2021 n'a pas été de tout repos pour les Lot-et-Garonnais, perturbés par des blessures en cascade, une préparation tronquée par la pandémie, une bagarre entre joueurs, des mises à pied et un changement d'entraîneur.

Du côté d'Agen, on est de toute façon résignés depuis un moment. "On se projette plutôt sur la saison prochaine. Celle-ci, c'est une saison blanche, qui a très mal commencé puisqu'on était la premier club à être atteint par le Covid", expliquait le président Jean-François Fonteneau à l'AFP il y a peu.

"On a d'autres enjeux, d'autres ambitions aujourd'hui... On est en train de lancer notre nouveau stade, notre nouveau centre de performance. On est passés à autre chose", a-t-il ajouté.

Plus petit budget du championnat, Agen n'a plus gagné depuis le 22 février 2020, à Brive (30-16). Pas sûr que les six derniers matches redonnent le sourire aux supporters: hormis Pau, lors de la prochaine journée, le SUA doit affronter Toulon, La Rochelle, Bordeaux-Bègles, le Racing 92 et Lyon. Que des candidats à la phase finale.

