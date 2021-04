Basket: Villeurbanne fait respecter la logique à Boulazac en Elite

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les basketteurs de Villeurbanne, champions de France en titre (2019), sont allés s'imposer 95 à 67 à Boulazac, samedi en match en retard de la 9e journée du Championnat de France, et se replacent au classement.

Dans une saison chamboulée par la pandémie de Covid-19 avec un championnat qui a tourné au ralenti pendant plus de quatre mois entre fin octobre et début mars et un calendrier chargé en Euroligue, l'Asvel n'a joué que quinze matches du championnat.

Samedi à Boulazac, lanterne rouge au classement, les joueurs de TJ Parker ont signé leur 10e victoire de la saison. Avec un ratio de 67% de victoires, ils recollent à la quatrième place occupée par Bourg-en-Bresse (12 victoires en 18 matches).

Accrochés pendant un quart-temps, les Villeurbannais ont fait la différence assez rapidement dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à la performance de Guerschon Yabusele (22 points), alors que Thomas Heurtel a régalé à la mène avec 14 passes décisives.

Qualifiés pour la finale de la Coupe de France prévue samedi prochain contre Dijon à Bercy, l'Asvel jouera avant cela un match d'Elite mardi contre Pau-Orthez à l'Astroballe, pour continuer son redressement au classement, toujours emmené par le duo Monaco (88%) et Dijon (79%).

Derrière ce duo, Strasbourg a conforté samedi sa troisième place, en allant s'imposer à la Meilleraie de Cholet 97 à 90. Avec un 12e succès en 17 matches, les Alsaciens affichent un bilan de 71% de victoires.

Prétendant aux premières places en début de saison, Boulogne-Levallois est allé se relancer à Pau-Orthez (98-93) pour signer sa 13e victoire (pour sept défaites). L'Elan béarnais reste avant-dernier avec seulement six succès cette saison.

© 2021 AFP