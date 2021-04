Coupe d'Angleterre: Chelsea brise le rêve de quadruplé de Manchester City

Le milieu marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, tire et marque lors de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester City, à Londres, le 17 avril 2021

Manchester City, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, a vu son élan stoppé par Chelsea en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, samedi à Wembley (1-0).

L'équipe de Pep Guardiola échoue pour la deuxième saison de suite à ce stade de la compétition. Et le probable futur champion d'Angleterre ne réalisera donc pas un quadruplé inédit dans l'histoire du football anglais.

L'autre mauvaise nouvelle pour City est la sortie sur blessure de son maître à jouer Kevin de Bruyne. Le milieu de terrain belge s'est blessé à la cheville droite en début de seconde période, lors d'un duel avec N'Golo Kanté, sur un mauvais appui.

Il s'est immédiatement tenu la cheville et a été remplacé dans la foulée. Sa participation à la demi-finale aller de C1 au Parc des Princes, dans onze jours, est incertaine.

L'entraîneur catalan a également de quoi être contrarié par la performance très poussive de son équipe. La défaite ne souffre aucune contestation. L'état de fatigue des Citizens, qui avait déjà pu être observé contre Leeds (défaite 2-1) et Dortmund (victoire 2-1) est désormais une évidence.

City a été dominé au milieu de terrain, Fernandinho faisant de plus en plus ses 35 ans, et pas inspiré en attaque, Raheem Sterling étant en déficit de confiance depuis quelques semaines. Même la défense, pourtant un point fort depuis l'arrivée de Ruben Dias, a été fébrile, particulièrement en seconde période.

- De Bruyne blessé, City inquiet -

Les 45 premières minutes ont été à l'avantage de Chelsea de bout en bout. Les joueurs de Thomas Tuchel ont pris des initiatives, ont fait jeu égal en termes de possession et ont dominé territorialement. Mais ils ne se sont procuré qu'une seule occasion franche, une reprise de volée hors-cadre de Ben Chilwell, démarqué au second poteau, sur un centre de Reece James (19e).

La sortie de Kevin de Bruyne, juste après la reprise, a désorienté les Citizens, qui ont concédé le seul but du match cinq minutes plus tard. Lancé par Mason Mount côté gauche, Timo Werner a centré à ras de terre pour Hakim Ziyech, qui a profité d'une mauvaise sortie du deuxième gardien de City, Zack Steffen (1-0, 55e).

L'attaquant marocain a failli doubler la mise quatre minutes plus tard, sur un dégagement raté de Ruben Dias... qui a failli égaliser de la tête quelques minutes plus tard.

Dominateurs dans les vingt dernières minutes, grâce aux rentrées de Foden et Gündogan notamment, les Citizens n'ont jamais vraiment réussi à déséquilibrer ou inquiéter la défense de Chelsea.

Les joueurs de Thomas Tuchel joueront donc leur deuxième finale de Coupe consécutive, le 15 mai, quelques jours après leur double confrontation avec Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions.

Les joueurs de Guardiola doivent rapidement se remobiliser, avec un déplacement à Aston Villa mercredi en championnat puis la finale de Coupe de la Ligue contre Tottenham dimanche prochain, suivie trois jours plus tard du déplacement au Parc des Princes.

La seconde demi-finale de la FA Cup, entre Leicester et Southampton, aura lieu dimanche. Wembley accueillera du public (4.000 spectateurs) pour la première fois dans un stade anglais depuis le mois de décembre, dans le cadre d'une expérimentation visant à garantir le retour sécurisé des supporters.

