Angleterre: Manchester United engrange, Arsenal stagne

Tout juste qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa, après leurs victoires cette semaine face à Grenade (2-0) et sur le terrain du Slavia Prague (4-0), Manchester United et Arsenal ont connu des fortunes diverses dimanche lors de la 32e journée du championnat d'Angleterre.

Avec son équipe type, Manchester United est parvenu à s'imposer en fin de match face à Burnley (3-1), alors qu'Arsenal a évité de justesse une nouvelle défaite à domicile en début d'après-midi (1-1 face à Fulham), soit deux équipes qui luttent pour ne pas descendre.

- United fait le travail

Dans cette rencontre contre une de leurs bêtes noires à Old Trafford, les Mancuniens n'ont pas réussi à marquer dans les 45 premières minutes, une première depuis le mois de décembre.

Ils ont ouvert le score dès le retour des vestiaires, grâce à un centre de Rashford que Bruno Fernandes a intelligement laissé passer pour Greenwood, qui a alors ajusté Peacock-Farrell d'un plat du pied (1-0, 48e).

Burnley a su profiter deux minutes plus tard de la déconcentration adverse en égalisant sur corner par son capitaine Tarkowski (1-1, 50e).

Sans trop forcer, les Red Devils ont repris l'avantage en fin de match, sur une nouvelle frappe de Greenwood légèrement déviée par Cork (2-1, 84e). Puis Cavani a inscrit dans la foulée, facilement, son huitième but de la saison en championnat.

Cette victoire conforte la position de Manchester United à la deuxième place, huit points derrière Manchester City et dix points devant Leicester.

Les regards sont déjà tournés vers la demi-finale d'Europa League, le 29 avril, contre l'AS Roma. Malgré cette défaite, Burnley conserve encore une marge d'avance sur le premier relégable, avec six points et un match de plus à jouer.

- Arsenal déçoit encore

Récemment victorieux de Sheffield United (3-0) et du Slavia Prague (4-0), Arsenal ne parvient décidément pas à enchaîner et n'a plus réussi à remporter deux victoires de suite en championnat depuis le mois de janvier.

A une minute près, les joueurs de Mikel Arteta auraient même pu rentrer dans l'histoire, du mauvais côté. La neuvième défaite de la saison à domicile a été évitée d'extrême justesse face à Fulham (1-1). Cela aurait été du jamais vu depuis 1930.

Menés depuis la 59e minute après un penalty de Josh Maja, les Gunners ont arraché le match nul à la 7e minute du temps additionnel. Le buteur Edward Nketiah était entré en jeu à la 70e minute, à la place d'Alexandre Lacazette, touché à un ischio-jambier.

Privé d'Aubameyang, David Luiz et Tierney, Arteta estime pourtant que ses joueurs ont fait ce qu'il fallait: "Nous avons contrôlé le match et nous sommes procuré des occasions. Nous n'avons pas concédé un seul tir cadré, jusqu'à ce penalty qui a complètement changé le match."

Neuvième du championnat et distancé dans la course à la qualification pour les places européennes, Arsenal dépend plus que jamais de l'Europa League pour sauver sa saison, à onze jours de la demi-finale aller contre le Villarreal d'Unai Emery, son ancien entraîneur.

Le spectre de la relégation se précise pour Fulham, qui compte six points de retard sur les premiers non-relégables. Samedi, Sheffield United est devenue la première équipe officiellement reléguée, au terme de sa deuxième saison parmi l'élite.

Cette 32e journée se terminera lundi soir par un Leeds - Liverpool très alléchant.

