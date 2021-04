Les obsèques du prince Philip regardées par plus de 13 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Les obsèques du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, samedi au château de Windsor, ont été regardées par plus de 13 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, selon la BBC dimanche.

En moyenne pendant l'heure de la cérémonie, plus de 11 millions de personnes ont suivi les funérailles sur la BBC, 2,1 millions et 450.000 l'ont fait respectivement sur les chaînes privées ITV et Sky News, selon l'organisme de mesure des audiences BARB, cité par le site de la BBC.

La cérémonie d'adieu au duc d'Edimbourg, décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans, était en outre retransmise sur de nombreuses plateformes. Celle de la BBC avait ainsi enregistré 7,5 millions de vues dans le monde samedi matin.

En 2002, les obsèques de la reine mère avaient été suivies par plus de 10 millions de téléspectateurs, celles de la princesse Diana avaient atteint le record de 31 millions.

En 2018, le mariage de son fils le prince Harry avait été regardé sur la BBC par 13,1 millions de personnes.

Jeudi, la BBC avait indiqué avoir reçu près de 110.000 plaintes, un chiffre record, lui reprochant sa couverture trop extensive de la mort du prince Philip.

Le groupe avait interrompu tous ses programmes pour annoncer le décès à 99 ans de l'époux de la reine Elizabeth II.

Ses chaînes de télévision et de radio, à l'exceptions de certaines antennes musicales, ont pour le reste de la journée et en partie le lendemain diffusé une édition spéciale alternant émissions d'informations et documents commémoratifs rendant hommage au duc d'Edimbourg.

© 2021 AFP