Monte-Carlo: Tsitsipas annonce des "rivalités multiples" pour un tennis "très intéressant"

Monaco (AFP)

Stefanos Tsitsipas, 22 ans, a remporté dimanche à Monte-Carlo son premier Masters 1000 en battant Andrey Rublev, 23 ans, illustration d'une probable rivalité à long terme. Mais le Grec promet des "rivalités multiples" dans les années à venir qui vont rendre le tennis "très intéressant".

Q: Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez remporté ce premier Masters 1000 ?

R: "La fin du match était angoissante. Pas facile. J'ai dû jouer un grand tennis pour y parvenir. Et sur la fin, ce n'était qu'un combat. Sur la balle de match, je n'ai fait qu'essayer de jouer le plus long possible et le mettre sous pression quand sa balle était courte. J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. Mes intentions étaient les bonnes. Et on en est arrivés comme ça au dernier coup qui est sorti. Ensuite, je ne peux pas le décrire, c'était incroyable. Tellement de choses me sont passées par la tête. Tellement de souvenirs d'enfance. J'aime être expressif, montrer mes émotions. Je vois des joueurs qui ne réagissent pas lorsqu'ils obtiennent de telles victoires. Mais moi, ça me rend fier."

Q: Le tennis connaît depuis des années les grandes rivalités entre Federer, Nadal et Djokovic. Pensez-vous qu'avec Rublev vous allez vivre une rivalité de ce genre ?

R: "Cette rivalité existe déjà. Elle ne fait que grandir. A partir de combien de matches parle-t-on de rivalité, trente ? On va certainement y arriver si on continue de jouer l'un contre l'autre aussi souvent (6 fois depuis l'US Open 2019, dont trois fois en 2020 et déjà deux fois en 2021, ndlr). Mais je suis aussi certain que j'aurai des rivalités avec d'autres joueurs qu'Andrey. Il y a dix ou quinze ans, Federer et Nadal ont débuté la leur. Mais la génération actuelle va développer des rivalités multiples. Il y aura moi contre Zverev, moi contre Sinner, moi contre Berrettini. Il y aura plein de rivalités. Et je pense que cette variété rendra le tennis très intéressant."

Q: Vous vous êtes beaucoup entraîné en France ces derniers temps, parlez-vous le français ?

R: "Je parle un petit peu (en français avant de reprendre en anglais). Mais je veux aussi dire que j'ai parié avec un journaliste français pendant le tournoi de Marseille que je parlerais couramment le français si Roland-Garros tourne en ma faveur. Vous comprenez ce que j'entends par là. Je vous promets que si les choses se passent bien à Roland-Garros, je passerai énormément de temps, sur mon temps libre sur le circuit, à apprendre le français."

Propos recueillis en conférence de presse

