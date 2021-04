Tennis: Stefanos Tsitsipas remporte à Monte-Carlo son premier Masters 1000

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a remporté dimanche à Monte-Carlo son premier tournoi de catégorie Masters 1000 au terme d'une finale à sens unique face à Andrey Rublev (8e) remportée 6-3, 6-3 en 1h11.

Le Grec de 22 ans signe ainsi la deuxième plus belle victoire de sa carrière, après les Masters de fin d'année en 2019. Au total, il compte désormais six titres sur le circuit ATP, avec également quatre tournois ATP 250 (Stockholm 2018, Marseille et Estoril 2019, Marseille 2020).

© 2021 AFP