Hand: après Dembélé, les Bleues perdent Kanor sur blessure à trois mois des Jeux

La Française Orlane Kanor arme son bras lors du match de poule entre la France et le Danemark lors du Championnat du monde de handball féminin à Kumamoto, le 6 décembre 2019

Paris (AFP)

A trois mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), les handballeuses françaises encaissent les coups durs: une semaine seulement après la blessure de leur ailière gauche et capitaine Siraba Dembélé, c'est au tour de l'arrière gauche Orlane Kanor de déclarer forfait pour les JO.

En l'espace de six jours, le sélectionneur de l'équipe de France Olivier Krumbholz a vu deux joueuses majeures de son effectif, Siraba Dembélé et Orlane Kanor, se blesser très grièvement: toutes deux ont été victimes d'une rupture du tendon d'Achille, le gauche pour Kanor, le droit pour Dembélé.

A 34 ans, Dembélé a dû dire adieu à ses derniers Jeux olympiques alors que Kanor, à 23 ans, espérait disputer ses premiers JO à Tokyo.

"A l'occasion d'une opposition en condition de match samedi après-midi, Orlane Kanor s'est blessée en plein mouvement d'attaque. Sortie et prise en charge immédiatement par le staff médical, le premier diagnostic laissait soupçonner une rupture du tendon d'Achille gauche", a expliqué la FFHandball dans un communiqué.

Les examens complémentaires effectués ont confirmé le diagnostic. Orlane Kanor, 23 ans, va devoir se faire opérer dès lundi après-midi et sera éloignée des terrains "un long moment".

"Aujourd'hui je vais bien. J'ai fait l'échographie complémentaire et je pense que je vais réaliser plus tard toutes les conséquences de cette blessure. Mais je positive, ça va aller mieux petit à petit, même si c'est une énorme déception", a commenté Kanor, qui va également manquer la fin de saison avec Metz, et une probable finale de la Ligue féminine contre Brest.

A tout juste 21 ans, Kanor avait été l'une des pièces maîtresses d'Olivier Krumbholz lors du sacre européen en décembre 2018. Avec ses qualités d'explosivité et son impressionnante détente, elle avait inscrit deux buts en finale contre la Russie à Bercy, pour un total de 17 buts sur l'ensemble de la compétition à 55%.

- "Un rêve qui s'écroule" -

Elle s'est ensuite installée comme une titulaire indiscutable à ce poste, prenant part aux deux aventures suivantes avec l'équipe de France, le Mondial-2019 au Japon (élimination au 1er tour) et l'Euro-2020 au Danemark conclu sur une finale perdue contre la Norvège, mais un standing retrouvé.

"Pour nous c'est une très mauvaise nouvelle car Orlane, de part son profil, a des qualités exceptionnelles et nous avons, depuis de nombreux mois, travaillé ses qualités pour la mettre en position de tir", a expliqué le sélectionneur Olivier Krumbholz.

"C'est un rêve qui s'écroule un peu. Je sais que la blessure fait partie de la vie d'une sportive et que, peut-être, ça me priverait d'une sélection, donc c'est une énorme déception", a-t-elle ajouté.

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Olivier Krumbholz, dans la quête d'un premier titre olympique, le seul qui manque au palmarès des handballeuses françaises, championnes du monde 2003 et 2017 et championnes d'Europe 2018.

Aux deux blessures de Dembélé et Kanor, il faut ajouter l'arrière droite de Besançon Aïssatou Kouyaté, médaillée d'argent à l'Euro-2020 fin décembre, tout comme Kanor et Dembélé, qui s'est gravement blessée (rupture du ligament croisé du genou gauche) et a vu ses rêves de Japon s'envoler.

"Passée la tristesse de la perte d'Orlane, on sent le groupe avec l'envie de rebondir. Dans tous les cas nous allons les remplacer pour les Jeux olympiques. Nous restons sur notre idée de vingt-et-une joueuses pour débuter le stage de préparation olympique à Capbreton, afin de tripler les postes", a précisé Krumbholz.

Médaillées d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (défaite en finale contre la Russie), les handballeuses françaises sont montées sur cinq des six derniers podiums internationaux et figurent parmi les favoris pour l'or olympique à Tokyo avec la Norvège, la Russie et les Pays-Bas.

