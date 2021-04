Plongeon: dos en souffrance, Benjamin Auffret met fin à sa carrière à trois mois des JO

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le plongeur français Benjamin Auffret, au pied du podium olympique en 2016 et sacré champion d'Europe à 10 m l'année suivante, a annoncé la fin de sa carrière, à trois mois des Jeux olympiques de Tokyo, mercredi sur les réseaux sociaux.

"C'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris ce message pour vous annoncer la fin de ma carrière de plongeur de haut niveau", entame Auffret, qui a fêté ses 26 ans mi-mars, dans un long texte posté sur son compte Instagram.

"Le report des Jeux olympiques, ce cher Covid et le départ de mon entraîneur Hui Tong étaient déjà beaucoup de bâtons dans mes roues, mais j'étais prêt à relever le défi. Malheureusement, le sport c'est aussi être au top au moment voulu, et les blessures se sont mises en travers de mon chemin", explique-t-il en référence à son dos qui le fait souffrir.

"Nous avons tout tenté (...) avec kinés et médecins pour trouver une façon de faire. Mais j'ai bien dû accepter l'idée que revenir à temps pour être au niveau (...) et me battre pour cette médaille olympique qui me faisait tant rêver signifiait mettre ma santé en péril, poursuit le pensionnaire de l'Insep. Le 10 m, c'est pour le moins violent, et pour une médaille olympique, impossible d'y aller à moins de 200%..."

Le champion d'Europe 2017 avait obtenu un quota olympique - non nominatif - en se qualifiant pour la finale de l'exercice à 10 m aux Mondiaux-2019 à Gwangju (Corée du Sud). Il s'était classé cinquième.

- Pilote de chasse -

Mais ces derniers temps, "j'étais arrivé à un point où, en arrivant au bout de la plateforme, j'avais peur parce que je savais que je n'allais pas encaisser l'impact, raconte-t-il dans une interview donnée à la Fédération française de natation. À ce moment-là, je me demandais comment résoudre cette équation et à quel prix je pourrais poursuivre ma carrière."

"Il fallait avoir l'honnêteté de reconnaître que je ne pourrais pas atteindre mon objectif de médaille olympique", estime-t-il.

Auffret était venu au plongeon depuis la gymnastique il y a une dizaine d'années.

"Ça ne se termine pas comme je l'aurais voulu, mais ça reste tout de même une aventure de dingue", conclut l'ancien gymnaste.

"Forcément il y a des jours où je ressens davantage de regrets, parce que physiquement, après quelque temps" sans "plongeons et impacts à répétition, je me sens bien, constate-t-il. Mais quand je prends le temps d'y réfléchir, je me dis que la décision que j'ai prise était la bonne."

Auffret ambitionne désormais d'accomplir son "deuxième rêve": "devenir pilote de chasse". Il n'a pas de temps à perdre, une limite d'âge fixée ne lui laissant que "jusqu'à cette année pour s'inscrire".

Le billet du 10 m pour les Jeux de Tokyo pourrait finalement atterrir dans les mains de Matthieu Rosset, lui revenu au plongeon fin 2019 après deux ans de pause.

