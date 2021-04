La Super Ligue prouve l'importance des "Football Leaks", témoigne Edwy Plenel au procès de Rui Pinto

Publicité Lire la suite

Lisbonne (AFP)

Le projet de Super Ligue, révélé pour la première fois grâce aux "Football Leaks", démontre l'importance des informations rendues publiques par Rui Pinto, a témoigné jeudi le directeur du site d'informations Mediapart Edwy Plenel au procès du "hacker" portugais.

"La Super Ligue montre l'intérêt démocratique des Football Leaks car ce projet privé organisé par 12 clubs hyper riches a été révélé par l'European Investigative Collaborations (EIC) en 2018, grâce aux efforts de Rui Pinto", a déclaré Edwy Plenel au tribunal de Lisbonne par visioconférence.

Entre dimanche soir et mardi soir, le football européen a frôlé l'implosion sous la menace de la création par 12 clubs anglais, espagnols et italiens de leur propre tournoi quasi-fermé, avant qu'ils ne jettent l'éponge face à l'ampleur du tollé.

"Ce ne sont pas les médias qui ont eu raison en faisant connaître ce projet mais bien Rui Pinto car, sans lui, impossible de révéler quoi que ce soit", a ajouté l'un des fondateurs de Mediapart, un des médias du consortium qui a publié les révélations des "Football Leaks".

Le directeur de presse, qui a affirmé ne pas connaître personnellement le hacker de 32 ans, voit dans les "Football Leaks" un "événement européen très important" permettant un "débat public intense" et le "lancement d’enquêtes judiciaires" dans plusieurs pays.

Les "Football Leaks" ont mis en lumière des mécanismes d'évasion fiscale, des soupçons de fraude et de corruption mettant en cause plusieurs joueurs vedettes et dirigeants de clubs.

Rui Pinto est jugé depuis septembre dernier pour une série de délits informatiques mais aussi pour tentative d'extorsion contre le fonds d'investissement Doyen Sports, qui a déclenché cette affaire en déposant une plainte en octobre 2015.

Edward Snowden, ancien employé du renseignement américain inculpé pour espionnage, ou l'ancienne juge financière française Eva Joly, doivent eux aussi témoigner à son procès à la demande de ses avocats.

Après son extradition depuis la Hongrie, où il vivait lors de son arrestation en janvier 2019, et une année passée en détention provisoire au Portugal, Rui Pinto a décidé de coopérer avec la justice de son pays dans d'autres affaires, dans lesquelles il bénéficie d'un statut de témoin protégé.

© 2021 AFP