Wall Street retrouve la bonne humeur après deux jours de baisse

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 17 février 2021

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La Bourse de New York a retrouvé la bonne humeur mercredi, repartant de l'avant après deux jours consécutifs de baisse.

Selon des résultats définitifs à Wall Street, le Dow Jones est repassé au-dessus des 34.000 points, augmentant de 0,93% à 34.137,31 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique a repris 1,19% à 13.950,22 points. Le S&P 500 a avancé de 0,93% à 4.173,42 points.

"L'humeur était très positive et c'est un bon signe, même si Netflix a mis la pression sur le Nasdaq", a souligné Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Le géant américain du streaming avait annoncé mardi après la clôture de la Bourse une croissance d'abonnés payants décevante au premier trimestre, attirant 208 millions d'abonnés dans le monde (+14%), soit 2 millions de moins que ce qu'il avait promis aux investisseurs.

L'élan de la plateforme de streaming, dopée pendant la période propice de la pandémie, a semblé s'essouffler et Netflix ne table que sur 1 million d'abonnés supplémentaires pour le trimestre en cours, contre 10 millions l'année dernière à la même période. Le titre Netflix a chuté de plus 7,40% à 508,90 dollars malgré un bénéfice net pour le 1er trimestre, à 1,7 milliard de dollars, largement supérieur aux attentes et plus du double d'il y a un an.

Presque tous les secteurs du S&P 500, sauf celui notamment des services de communication, sont remontés dans le vert.

"L'optimisme d'une croissance économique et de bénéfices robustes pour 2021" est revenu en grâce "et a repoussé les inquiétudes persistantes concernant la hausse des cas de Covid-19 dans certaines régions du monde", ont commenté les analystes de Schwab.

Pour Peter Cardillo, le marché semblait "en avoir terminé avec le petit ajustement technique intervenu ces jours derniers", alors que les trois indices ont reculé pendant deux séances d'affilée, lestés par la progression des cas de contamination au coronavirus dans le monde.

"Maintenant les investisseurs devraient répondre à la salve de résultats d'entreprises que nous allons avoir la semaine prochaine ainsi qu'aux nouvelles macro-économiques", a ajouté l'analyste.

Les résultats de Tesla, d'UPS, de Boeing et d'Alphabet (Google) sont notamment attendus de même que l'issue d'un comité monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) en milieu de semaine, avec une conférence de presse du président Jerome Powell.

Mercredi la Banque centrale du Canada, qui a revu sa projection de croissance à la hausse pour cette année (5,8%), a annoncé pour sa part une réduction de ses achats d'obligations d'Etat pour stimuler l'économie, à partir de lundi prochain.

Parmi les actions du jour, celle de l'opérateur de télécoms Verizon, un membre du Dow Jones, a perdu un peu de terrain (-0,39%), les analystes s'étant plus focalisés sur le ralentissement de ses abonnés sans fil plutôt qu'à ses résultats un peu meilleurs que prévus.

Le groupe de services pétroliers américain Halliburton, qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes, a néanmoins perdu 3,69% alors que les cours du brut ont fléchi.

Chevron a quant à lui gagné 1,46% après l'annonce d'un partenariat de recherche avec Toyota dans les piles à hydrogène.

Les rendements sur les bons du Trésor américain à dix ans sont restés stables à 1,55%.

© 2021 AFP