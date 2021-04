Covid: une 100.000e dose injectée au vaccinodrome de Lyon Gerland

Publicité Lire la suite

"C'est le passeport pour la liberté", lance Jocelyne, 71 ans, avant de recevoir la 100.000e dose du vaccin contre le Covid-19 injectée au Palais des sports de Lyon Gerland.

Cette comptable à la retraite a reçu sa deuxième injection du vaccin Pfizer au rythme de "We are the champions", l'hymne du groupe britannique Queen.

"Je suis soulagée. J'ai quatre amis malades du Covid. Donc, je vois les dégâts de ce virus. Grâce au vaccin, je peux éviter l’hôpital" témoigne Jocelyne qui assure vouloir continuer à "prendre ses précautions".

"Au moins, on pourra se revoir entre personnes vaccinées", poursuit-elle, avant d'aller récupérer son carnet de vaccination électronique.

Ouvert dès la mi-janvier, le vaccinodrome situé au sud de Lyon a largement augmenté le rythme de ses vaccinations, passant de 400 à 2.000 doses par jour. Il est ouvert du lundi au dimanche, de 08H30 à 20H00.

"Ici, tout est très fluide. Il y a 15 minutes d'attente à peine et tout le monde est agréable", assure Jocelyne, venue accompagnée d'une amie.

"Les rendez-vous sont pris d'assaut", se réjouit la Dr Jihane Fattoum, responsable médical du centre. "Avec 1.000 personnes en plus des 14.000 déjà vaccinées chaque semaine, on aura atteint la limite de nos capacités", poursuit-elle.

Pour l'occasion, le directeur du centre Philippe Pin a remercié la centaine de personnes mobilisées quotidiennement: médecins et infirmiers libéraux, agents administratifs, étudiants en médecine et en soins infirmiers, agents d'accueil....

Sur les 100.000 injections réalisées, environ 70% étaient une première dose.

