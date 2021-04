L1: avec le départ annoncé de Guion, Reims face à un avenir incertain

Publicité Lire la suite

Reims (AFP)

Face à Marseille vendredi (21h00), David Guion entame ses cinq derniers matches sur le banc de Reims. Malgré un contrat jusqu'en 2022, l'entraîneur devrait être remplacé cet été par le technicien espagnol Oscar Garcia... qui pourra s'appuyer sur le brillant bilan de son prédécesseur.

En regardant le parcours du Stade de Reims ces quatre dernières années, difficile de trouver une ombre au tableau du professeur Guion (53 ans).

Lorsque le technicien a pris le rênes de l'équipe, en mai 2017, le club venait de terminer 5e de L2 sous les ordres de Michel Der Zakarian. Dès sa première saison, l'ancien directeur du centre de formation a décroché un titre de champion de la deuxième division, en établissant un nouveau record de points (84) sur une saison, et a été sacré meilleur entraîneur.

Huitième de L1 lors de l'exercice 2018-2019, son équipe s'est ensuite hissée à la 6e place la saison suivante, retrouvant ainsi la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 57 ans.

Sous sa houlette, de jeunes joueurs se sont révélés et ont permis de remplir les caisses du club, à l'image des ventes de Jordan Siebatcheu (Rennes), Rémi Oudin (Bordeaux) ou encore Axel Disasi (Monaco).

Dimanche dernier, face à Metz (0-0), Guion a encore titularisé une jeune recrue, Dion Lopy (19 ans), et s'en félicitait : "Jusqu'à la fin de la saison, on appliquera le projet du club, avoir des résultats et faire jouer les jeunes."

- "Nouveau cycle" -

Malgré ce bilan honorable, le président Jean-Pierre Caillot a souhaité tourner la page. "Il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle, de repartir sur de nouvelles bases, avec des idées nouvelles et une autre vision, a-t-il expliqué au journal L'Union. (Guion) avait déjà été sollicité, il l'est encore, et c'est normal. J'ai cru comprendre que des clubs s'intéressaient à lui. Notre rôle, c'est aussi de pallier ce genre de situation."

Le club va désormais devoir payer ou négocier la dernière année de contrat qui reste à Guion et à son staff, pas évident en cette période de crise. Mais celui qui a été le directeur du centre de formation pendant cinq ans avant de prendre les rênes de l'équipe première l'assure: "Il n'y a aucune raison pour que cela se termine mal, bien au contraire. Ça fait 9 ans que je suis ici, je veux que tout se termine bien."

Selon plusieurs sources concordantes, le président Caillot tient déjà son successeur, l'Espagnol Oscar Garcia (47 ans), et un accord autour d'un contrat de deux années plus une en option aurait été trouvé.

Si son arrivée se confirmait, le Catalan aurait la lourde tâche de faire oublier ses trois dernières expériences ratées, à Saint-Étienne où il n'est resté que cinq mois en 2017, puis l'année suivante à l'Olympiakos (D1 grecque) où l'expérience a tourné court en à peine trois mois et enfin au Celta Vigo (D1 espagnole) qui a terminé 17e de Liga, sous ses ordres, à l'issue de la saison 2019-2020.

Pour ce faire, il pourra compter sur l'héritage laissé par Guion, lequel a de nouveau rappelé, mercredi, face à la presse, le travail mené ces dernières saisons.

"On a toujours travaillé pour l'avenir et le projet du club. Cette année, j'ai toujours eu dans l'esprit de préparer la saison prochaine avec tous ces jeunes et on peut dire qu'avec des Wout Faes, Marshall Munetsi, Moreto Cassama, El Bilal Touré ou encore Nathanaël Mbuku, il y a ce qu'il faut pour la saison prochaine". À son successeur d'en faire bon usage.

© 2021 AFP