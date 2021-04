L1: Lirola, la bonne pioche de l'OM

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Arrivé en prêt au mercato d'hiver, l'Espagnol Pol Lirola a immédiatement apporté un vrai plus à l'OM, qui se déplace à Reims vendredi (21h00) en Ligue 1. Et ses performances depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli donnent envie à beaucoup de le conserver la saison prochaine.

"Pour l'avenir, je l'ai dit plusieurs fois, ça ne dépend pas de moi. Je suis tranquille, on verra ça cet été. Je joue au maximum pour convaincre le club qu'il peut compter sur moi et oui, j'aimerais beaucoup rester", a déclaré le joueur prêté par la Fiorentina, auteur d'un doublé samedi dernier contre Lorient (3-2).

Puisqu'il venait d'inscrire deux buts, dont un dans le temps additionnel, pour offrir la victoire à l'OM au bout d'une nouvelle prestation très pleine, on peut penser qu'il ne reste plus grand-monde à convaincre.

Parmi la cohorte de joueurs prêtés avec option d'achat qui évoluent cette saison à l'OM, Lirola est en effet probablement celui dont le cas fait le moins débat. L'option d'achat de Michaël Cuisance est trop élevée (autour de 18 millions d'euros) et il a déçu, comme Olivier Ntcham. Leonardo Balerdi a eu des hauts et des bas et lui aussi coûte cher (14 millions).

Pour l'OM, les 12 millions de l'option d'achat de Lirola sont une somme importante et Pablo Longoria cherchera sans doute à discuter avec la Fiorentina pour faire un peu baisser la note. Mais le nouveau président de l'OM ne s'était pas trompé sur le profil et la qualité du joueur, qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir côtoyé à la Juventus, où Lirola a joué en jeunes, puis à Sassuolo.

"Il a des caractéristiques offensives, c'est ce qu'on cherchait. Il sera performant immédiatement et il a un grand avenir et du potentiel. Il y a une option d'achat et on essaiera de se mettre d'accord avec la Fiorentina", expliquait le dirigeant espagnol en janvier, quand il avait présenté Lirola à la presse, alors en tant que directeur sportif.

- La fête est oubliée -

Depuis, l'Espagnol s'est imposé sans la moindre discussion comme titulaire à droite de la défense, un statut encore renforcé depuis l'arrivée de Sampaoli, dont le système en 3-5-2 met particulièrement en lumière les atouts de ce latéral qui n'a de défenseur que le nom.

"Avec Sampaoli, j'ai plus de participation offensive et d'occasions. Je joue plus libre, je suis couvert derrière. C'est un système qui me favorise, je peux exploiter mes qualités offensives au maximum. J'espère avoir encore plus d'occasions de marquer et de donner des passes décisives", a-t-il expliqué après ses deux buts face aux Merlus.

Infatigable, l'ancien joueur de la Fiorentina a aussi rapidement fait oublier par ses performances, ses centres et ses aller-retours sur le flanc droit, l'embarrassante affaire de la fête clandestine à laquelle il a participé en Catalogne en compagnie de Balerdi lors de la dernière trêve.

Surtout, il a développé une excellente entente avec Thauvin, qui fait du côté droit le flanc fort de l'OM de Sampaoli, au point de faire revenir l'Argentin sur ses choix de départ contre Lorient, quand il avait placé le champion du monde français à gauche.

"Depuis le premier match, je me suis très bien trouvé avec Thauvin. On s'entend très bien sur le terrain, en dehors aussi mais surtout sur le terrain", a expliqué Lirola. "Il sait exactement comment et quand me donner le ballon. En première période, on a vu qu'il me manquait. Le coach l'a vu aussi et il a changé."

La suite a été limpide: passe décisive de Thauvin pour Lirola pour le but du 2-1 puis doublé de l'Espagnol, son premier en pro, pour sceller le succès marseillais. Indispensable, surtout pour un OM qui rêve encore d'accrocher une place européenne en fin de saison.

