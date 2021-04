Allemagne: battu à Mayence, le Bayern attendra pour le titre

L'attaquant suédois Robin Quaison (2e d) marque le second but pour Mayence lors du match de Bundesliga à Munich, le 24 avril 2021

Berlin (AFP)

Le Bayern Munich, qui avait besoin d'une victoire pour décrocher un neuvième titre consécutif de champion d'Allemagne, s'est incliné samedi contre toute attente 2-1 à Mayence et devra patienter avant d'accrocher une nouvelle étoile à son maillot.

Avec dix points d'avance sur Leipzig à trois journées de la fin, le "Rekordmeister" pourrait toutefois encore être sacré dimanche si le RB s'inclinait à domicile contre Stuttgart.

Dortmund, grâce à un nouveau doublé d'Erling Haaland, a fait la très bonne opération de cette 31e journée, en allant s'imposer 2-0 à Wolfsburg, son concurrent direct pour la qualification en Ligue des champions, réservée aux quatre premiers du classement.

Le Borussia est toujours cinquième mais revient dans la course, avec deux points de retard seulement sur Wolfsburg, et provisoirement un seul sur Francfort, qui se déplace à Leverkusen en fin d'après-midi.

- Bourde de Neuer -

Mais comment le Bayern a-t-il pu passer à ce point à côté de son match, alors que le titre de champion lui tendait les bras? "C'est difficile à dire, a reconnu le capitaine Manuel Neuer, nous n'avons pas été bons en première période, il nous a manqué le langage corporel, l'engagement et la faculté de construire un jeu offensif".

"Nous n'avons pas été surpris par Mayence", a-t-il cependant tenu à préciser, "nous savions qu'ils étaient dans une bonne phase, qu'ils luttent pour leur maintien et qu'ils seraient hyper-motivés".

Deux buts encaissés, dont l'un sur une bourde de Neuer, deux tirs de Mayence sur les poteaux, et trois cartons jaunes: le Bayern a pourtant vécu sa pire première période depuis très longtemps.

Les Bavarois ont peut-être cru que Mayence leur ferait cadeau des trois points et du titre. Les hommes de Hansi Flick ont en tous cas donné l'impression d'entrer dans le match avec déjà la flûte de Champagne à la main: absents dans les duels, sans rythme, sans cette volonté de se battre sur chaque ballon perdu pour relancer...

Mayence a frappé dès la 4e minute. Sur un tir de 20 m de Jonathan Burkhardt, Neuer a commis une faute de main inhabituelle pour lui (1-0). Son deuxième raté en trois semaines, très semblable à celui qui avait amené le premier but du Paris SG au match aller des quart de finale de Ligue des champions le 7 avril.

Plus agressif, Mayence a très logiquement doublé la mise à la 37e minute par le Suédois Robin Quaison (2-0).

Entre-temps, Neuer avait été sauvé deux fois par ses poteaux, et Jérôme Boateng, Leon Goretzka et David Alaba, extrêmement nerveux, avaient été avertis.

- Sané et Coman sortis -

Hansi Flick a visiblement très peu goûté la plaisanterie. A la pause, il a sorti sans ménagement ses deux ailiers stars Leroy Sané et Kingsley Coman, ainsi que Goretzka, pour donner leur chance à Eric Maxim Choupo-Moting, et à deux joueurs de 18 ans, Jamal Musiala et, plus surprenant, au Français Tanguy Nianzou, formé au Paris SG, qui n'avait fait que quatre très courtes apparitions en Bundesliga cette saison.

Mais le Bayern était décidément dans un mauvais jour. Impuissants, les Munichois ont regardé les minutes défiler en deuxième période, sans parvenir à mettre en danger le gardien de Mayence.

Et il a fallu l'inévitable but de Robert Lewandowski (90+4) pour prolonger leur incroyable série de 68 matches consécutifs avec au moins un but (2-1).

Dans l'autre affiche du jour, Dortmund avait beaucoup à perdre de son déplacement à Wolfsburg.

Pour ce match crucial, le Borussia avait retrouvé son joyaux anglais Jadon Sancho, le dynamiteur de défense, meilleur pourvoyeur de ballons pour Erling Haaland.

Sancho n'a pas fait de passe décisive, mais Haaland a marqué ses 24e et 25e buts de la saison, tous les deux dans son style favori: lancé vers le but en pleine course, pour venir battre le gardien de près en duel.

