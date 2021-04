L2: Toulouse à l'arrêt, Clermont peut s'avancer

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Clermont a un coup à jouer: en l'absence de Toulouse, touché par le Covid-19, et alors que Grenoble affronte samedi le leader Troyes, les Auvergnats peuvent prendre une option pour la montée face à la lanterne rouge Châteauroux lors de la 35e journée, lundi.

Après sa victoire face au Paris FC (1-0) qui lui a permis de redevenir dauphin, Clermont peut creuser l'écart à quatre journées de la fin du championnat face à La Berrichonne, qui n'a plus gagné depuis deux mois et demi et n'a plus grand-chose à défendre, étant déjà mathématiquement assurée d'être reléguée en National.

Le Clermont Foot (2e, 63 points) ne compte pour le moment qu'une mince avance sur Toulouse (3e, 62 pts) et Grenoble (4e, 61 pts), mais ses adversaires font face à des vents contraires.

Le TFC, battu mardi en Coupe de France par les amateurs de Rumilly-Vallières (National 2), est en arrêt forcé. Après l'apparition de trois nouveaux cas de Covid dans ses rangs, portant à treize le nombre de joueurs touchés, les deux prochains matches de L2 du club toulousain ont été reportés.

Il devra donc attendre pour affronter Pau, auquel il devait être opposé samedi, et Le Havre, qu'il devait rencontrer mardi dans le cadre d'un match en retard de la 34e journée.

Quant aux Grenoblois, ils auront fort à faire pour engranger des points face au leader troyen, samedi en ouverture de la 35e journée. L'Estac, qui n'a plus perdu depuis le 20 mars, aura à cœur de poursuivre son bon parcours et de continuer à creuser l'écart en tête (68 pts).

Le Paris FC (5e, 56 pts) et Auxerre (6e, 54 pts), à la lutte pour les barrages d'accession, peuvent chacun tirer leur épingle du jeu face à respectivement Guingamp (16e) et Dunkerque (18e), des équipes a priori à leur portée.

En fond de classement, Caen (17e, 37 pts), toujours en quête de points pour tenter de s'éloigner de la zone rouge (la place de barragiste n'est qu'à un point), n'aura pas la partie facile face à Sochaux (7e).

Chambly (19e, 31 pts) ne sera guère mieux loti face à Nancy (8e).

Programme de la 35e journée de Ligue 2 disputée les samedi 24 et lundi 26 avril:

Samedi:

(15h00) Troyes - Grenoble

(20h00) Guingamp - Paris FC

Chambly - Nancy

AC Ajaccio - Amiens

Auxerre - Dunkerque

Rodez - Le Havre

Sochaux - Caen

Valenciennes - Niort

Lundi:

(20h45) Clermont - Châteauroux

© 2021 AFP