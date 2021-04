Népal: la tour Dharahara à nouveau debout à Katmandou

Publicité Lire la suite

Katmandou (AFP)

Le Népal a inauguré samedi une réplique de la célèbre tour Dharahara, réduite en ruines lors du terrible séisme de 2015, à la veille de la sixième commémoration du tremblement de terre.

Cette tour de neuf étages dont l'origine remonte au XIXe siècle était l'une des attractions touristiques majeures de Katmandou, sur la place du Durbar. A l'instar de nombre d'autres monuments, elle s'est écroulée lors du séisme de magnitude 7,8 qui a tué près de 9.000 personnes.

Le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli a inauguré la nouvelle tour blanche, haute de 84 mètres, bâtie à côté des décombres de la tour originelle, en faisant pleuvoir des fleurs depuis le balcon au dernier étage.

"Dharahara est reliée à nos émotions, notre fierté, notre passé et notre histoire", a-t-il déclaré.

Deux étages souterrains ont également été construits afin d'abriter un musée consacré au séisme.

La tour originelle, qui faisait 50 mètres de haut et offrait des vues splendides sur la capitale, avait déjà été reconstruite une première fois après un tremblement de terre en 1934.

Plus d'une cinquantaine de personnes avaient été tuées lors de sa chute en 2015.

La nouvelle tour s'inscrit dans un gigantesque programme national de reconstruction. Des bagarres politiques et la bureaucratie l'ont entravé et de nombreux bâtiments, y compris destinés à la santé ou aux institutions gouvernementales et aux écoles, restent inachevés.

Selon l'Autorité nationale chargée de la reconstruction (National Reconstruction Authority, NRA), 93% des bâtiments privés ont été reconstruits.

Environ 493 des 920 sites historiques endommagés par le séisme ont été restaurés, dont 288 avec des travaux en cours, selon les données gouvernementales.

