XV de France féminin: la trajectoire canon d'Emilie Boulard

L'arrière française Emilie Boulard marque un essai lors du match du Six Nations contre les Irlandaises, à Dublin, le 17 avril 2021

Paris (AFP)

Elle ne joue au rugby que depuis quelques années mais l'arrière Emilie Boulard a gravi les échelons à grande vitesse au point d'être titulaire, à 21 ans, avec le XV de France féminin pour la finale du Tournoi des six nations, samedi face à l'Angleterre.

Un essai dès sa première cape début avril contre le pays de Galles (53-0), puis un autre pour sa deuxième sélection en Irlande (56-15), difficile de rêver mieux pour des débuts avec les Bleues. Par sa vitesse, ses décalages et son habileté ballon en main, la joueuse de Chilly-Mazarin (Essonne) a relevé le défi.

Au point d'être élue meilleure joueuse de la troisième journée du Tournoi et de reléguer sur le banc la chevronnée Jessy Trémoulière, élue joueuse de la décennie 2010-2020 en décembre par World Rugby.

Une surprise? "Non", répond l'entraîneur des avants tricolores Samuel Cherouk. "A partir du moment où elle vient avec nous, où on la convoque sur le +squad+ (groupe, ndlr), ce n'est pas une surprise. Elle fait un bon match, c'est une bonne joueuse", estime-t-il.

L'arrière longiligne à la tresse n'a pourtant pas une grande expérience.

"J'ai commencé le rugby il y a quatre ans. J'étais en Staps et je faisais du rugby à la Faculté. J'ai vraiment accroché et je me suis inscrite en senior à Chilly-Mazarin", avait-elle expliqué après sa première sélection à Vannes (Morbihan) le 3 avril.

L'étudiante en fac de sports a vite été repérée par les formateurs fédéraux. "C'est une fille avec beaucoup de qualités. Nous l'avons découverte sur un tournoi universitaire. Nous venions faire de la supervision pour le rugby à VII. Au fur et à mesure de la saison, nous avons vraiment pensé que c'était un réel potentiel", a expliqué Thomas Darracq, manageur du pôle France féminin, sur le site de la Fédération française de rugby (FFR).

Intégrée au pôle France, la pépite fait ses premières armes avec la sélection des moins de 20 ans avec laquelle elle signe deux victoires face à l'Angleterre en 2019. La même année, elle remporte aussi un tournoi à Dubaï avec l'équipe de France à VII "développement".

- "Pleine d'ambition" -

"Émilie n'est pas arrivée par hasard, elle est le fruit d'un travail de détection et de formation. Nous avons jugé qu'elle avait le potentiel pour pouvoir débuter face au pays de Galles", a expliqué Stéphane Eymard, entraîneur des arrières tricolores.

La jeune joueuse a reconnu avoir ressenti "un peu de pression et de stress" pour son baptême du feu contre les Galloises mais le fait que les Bleues marquent rapidement a "facilité (son) match".

Ses qualités? "Elle est très adroite dans les airs, elle est habile. Elle est très forte dans les sports collectifs, dans les jeux d'opposition. Elle sait lire les rapports de force", énumère Cherouk.

Mais la native de Rambouillet (Yvelines) a toutefois "encore beaucoup de travail notamment dans le placement, dans les repères, du fait de sa faible expérience rugbystique", estime Darracq. "Mais nous pensons réellement que c’est un gros potentiel", nuance-t-il.

Pour Carla Neisen, centre du XV de France, c'est aussi "une jeune fille pleine d'ambition qui ne se pose pas réellement de questions".

Mais Boulard devra être sur ses gardes d'entrée samedi à Londres où elle risque de "se faire arroser" par les doubles tenantes du titre, anticipe Cherouk. "Il va falloir qu'elle soit très aidée par ses centres. Maintenant, c'est aussi comme ça qu'on apprend". Jusqu'ici elle apprend vite.

