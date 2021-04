Hand: les Parisiens tombent en Starligue et grillent un petit joker pour le titre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les handballeurs de Nantes sont allés créer la sensation dimanche en fin d'après-midi en s'imposant à Paris 25 à 24, un premier revers en Starligue depuis mai 2019 pour le PSG qui grille un petit joker dans la course au titre.

En Starligue, le Paris SG restait sur 43 matches consécutifs sans défaite. Le dernier revers remontait au 12 mai 2019, un déplacement à Saint-Raphaël (33-31) alors que le titre de champion était déjà assuré pour le PSG.

A domicile dans leur salle de Coubertin, il faut revenir encore plus en arrière pour retrouver un revers parisien en Starligue: le 8 juin 2017, et à l'époque, c'était déjà contre Nantes (38-37), en fin de saison alors le couronnement national était déjà dans la poche du PSG.

Dans la quête d'un septième titre national consécutif, cette défaite parisienne n'a rien de catastrophique. Avec 44 points, ils ont toujours six points d'avance sur les Montpelliérains, qui doivent encore jouer neuf matches d'ici à la fin de la saison, contre huit pour les Parisiens. Le matelas est d'ailleurs un peu plus épais, puisque le PSG a la différence particulière en sa faveur sur le MHB.

Dimanche, il y avait comme un parfum de Ligue des champions en fin d'après-midi à Coubertin, entre le Paris SG et Nantes, qui disputeront tous les deux les quarts de finale de la C1 (contre le club allemand de Kiel pour le PSG, contre celui hongrois de Veszprem pour Nantes) à la mi-mai.

Comme contre Montpellier il y a huit jours, les Parisiens ont démarré très fort, en prenant quatre buts d'avance (6-2, 8e et 9-5, 15e).

- Nielsen dresse la muraille -

Mais alors qu'ils avaient clairement le match en mains grâce à une partie exceptionnelle de leur gardien Vincent Gérard (16 arrêts, dont 12 en première période), les Parisiens ont connu une très inhabituelle période de près de dix minutes sans marquer, prélude d'une rencontre très compliquée en attaque.

En face, Nantes n'en demandait pas tant pour infliger un 6-0 et passer en tête à la 24e minute (11-9) sans jamais laisser les Parisiens reprendre les commandes au score, grâce au portier danois Emil Nielsen qui a dressé la muraille en seconde période (15 arrêts au total), et une défense de fer.

"On a fait un super match de défense plus que d'attaque. Comme disait Thierry Anti, si on veut gagner contre Paris, il faut prendre moins de 30 buts, et c'est ce que l'on a fait ce soir", a expliqué le pivot nantais Dragan Pechmalbec au micro de beIN Sports à l'issue de la rencontre, en référence à l'ancien entraîneur nantais.

Le "H" ne se présentait toutefois pas dans les meilleures conditions à Paris, avec son capitaine Rock Feliho blessé en championnat à Saint-Raphaël, et sur une série compliquée en Starligue --un match nul à Toulouse, une défaite à Nîmes, et un succès difficile à Saint-Raphaël--.

"C'est une confiance énorme que l'on vient d'acquérir. On sait que l'on peut battre les meilleurs dans les grands jours, mais quand on est dans des jours moins bons comme à Nîmes ou à Toulouse, on peut perdre bêtement des points", a souligné Pechmalbec.

