L1: Garcia-Galtier, les destins liés

Lille (AFP)

L'un est en fin de contrat avec l'OL, l'autre est pressenti pour lui succéder: le choc capital dans la course au titre entre Lyon et Lille dimanche (21h00) sera marqué par un duel entre deux des meilleurs entraîneurs français, Rudi Garcia et Christophe Galtier.

Les destins de deux techniciens, qui se sont connus à Lille le temps d'une saison durant leurs carrières de joueurs (1987-1988), semblent liés et le club nordiste est un peu leur fil conducteur. Le Francilien a en effet été champion de France avec les Dogues en 2011 et dix ans plus tard, le Marseillais tente de réaliser le même exploit.

Alors que l'histoire entre Garcia et Lyon paraît sur le point de s'achever, les rumeurs annoncent avec insistance depuis plusieurs semaines que celle entre Galtier et le club rhodanien pourrait débuter cet été. Pourtant, l'entraîneur lillois n'a eu de cesse de démentir ces informations.

- "Aucun contact" -

"Je veux confirmer qu’il n’y a eu aucun contact avec M. Aulas ou M. Juninho. Je n’ai pas parlé avec M. Aulas, je n’ai pas parlé avec M. Juninho. Ils n’ont pas parlé ni avec moi, ni avec mon environnement", avait-t-il souligné début avril, avant la victoire à Paris.

"Evidemment ça peut être gratifiant mais je reste très hermétique à tout ça. Ces effets d’annonce alors qu’aucun des deux clubs cités (Lyon, Nice) ne m’ont sollicité, montrent qu’on revient quelques années en arrière, à des méthodes de déstabilisation", avait-il ajouté la semaine suivante quand un média avait annoncé qu'il était la priorité de l'OGC Nice.

"Demain quand je dirai bonjour à Rudi, je lui dirai simplement: +je n’ai pas besoin de chercher à te rassurer, mais aucun dirigeant ne m’a contacté+", a conclu Galtier.

L'entraîneur nordiste, à qui il reste encore un an de contrat avec le Losc, avait toutefois annoncé à l'AFP début avril qu'il ne se voyait pas faire un très long bail sur le banc lillois.

"Il n'y a pas du tout de lassitude, je me sens très bien ici. Mais je pense que je ne ferai pas sept ou huit ans comme à Saint-Etienne", avait déclaré le technicien marseillais, resté sept ans et demi sur le banc stéphanois avant de rejoindre Lille en décembre 2017.

Au-delà de l'énorme enjeu sportif, le contexte autour de la rencontre est donc forcément particulier, même si les deux techniciens se rejoignent sur le fait que cela n'aura aucune conséquence sur la performance de leurs joueurs.

- "0% d'influence" -

"Non, je n'y avais pas pensé. 0% d'influence", a répondu Garcia, interrogé sur l'avenir et la possible arrivée de Galtier.

"Je n’ai jamais abordé ce sujet-là (avec ses joueurs), je laisse les gens commenter, sortir des fois de l'information qui devient parfois de la désinformation. Je ne peux plus m’exprimer sur cela parce que tout ce que je dis, personne ne le croit...", a affirmé l'ancien entraîneur des Verts.

"Mes joueurs peuvent constater que je suis pied au plancher, que je suis avec eux, derrière eux, pour eux. Tout ce qui se dit sur les uns et les autres n’a aucune incidence par rapport à ma relation avec le groupe", a-t-il insisté.

Dimanche, c'est donc un peu plus que trois points qui seront en jeu sur la pelouse du Groupama Stadium, c'est l'avenir sportif des deux clubs, et peut-être celui de leurs coaches.

Lyon (67 points) peut en effet se relancer dans la course au titre, mais surtout à la Ligue des champions, tandis que Lille (70 points), leader avant le début de la 34e journée et qui pourrait dégringoler à la quatrième place en cas de revers, frapperait un grand coup et pourrait s'ouvrir la voie du sacre en s'imposant dans le Rhône.

