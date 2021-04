NBA: sale temps pour les cadors, neuf à la suite pour les Knicks

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Utah, les Lakers et Philadelphie ont tous perdu samedi soir en NBA, tandis que les New York Knicks ont poursuivi leur série en signant une neuvième victoire de rang contre les Raptors (120-103).

- Le Jazz surpris, Philly détruit -

Pour le leader de la conférence ouest, la défaite est particulièrement inattendue: le Jazz, certes sans Donovan Mitchell, a craqué face à Minnesota, quatorzième et déjà éliminé de la course aux play-offs (101-96).

En dehors de Karl-Anthony Towns (24 points et 12 rebonds), D'Angelo Russell (23 pts) et Anthony Edwards (23 pts, 9 rbds) se sont illustrés pour les Timberwolves, qui n'avaient glané que sept succès en déplacement jusqu'ici.

Du côté d'Utah, dont c'est le quatrième revers à domicile depuis le début de la saison, Bojan Bogdanovic a inscrit 30 points, Mike Conley 18 et Jordan Clarkson 15.

Rudy Gobert a pris 17 rebonds et neuf points à son compte.

Moins surprenante, la défaite de Philadelphie contre Milwaukee (132-94) est en revanche beaucoup plus inquiétante pour le deuxième de la conférence est, qui échoue à rejoindre le leader Brooklyn au classement et enregistre un quatrième revers de suite.

La franchise de Pennsylvanie souffre manifestement de l'absence pour raisons médicales de Ben Simmons, depuis quatre matches désormais.

Samedi dans le Wisconsin, les Sixers ont aussi dû évoluer sans Joel Embiid, touché à une épaule. Aucun des Sixers, orphelins de leurs deux piliers, n'a réussi à dépasser les quinze points.

De quoi laisser toute la lumière à Giannis Antetokounmpo (24 pts, 14 rbds, 7 passes): le "Greek Freak" est devenu le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire des Bucks avec 12.023 points. Âgé de 26 ans, le double MVP (meilleur joueur) de la NBA a dépassé samedi Glenn Robinson (12.010 points) et s'est rapproché de Kareem Abdul-Jabbar (14.211).

"C'est une magnifique récompense", s'est félicité Antetokounmpo. Mais "c'est un marathon, pas un sprint, je dois continuer à travailler dur", a-t-il ajouté.

La remarque vaut aussi pour les champions en titre: les Lakers ont été corrigés (108-93) par Dallas, une troisième défaite d'affilée qui les place sous la menace de leur bourreau, sixième à l'Ouest avec deux victoires de moins que les Lakers.

- New York 'supersoKnicks' -

Quatrièmes à l'Est, les Knicks ont confirmé samedi leur forme étincelante en remportant un neuvième match d'affilée, à domicile contre Toronto (120-103). Il s'agit de leur plus belle série de victoires depuis la saison 2012-2013, lors de laquelle ils avaient aligné treize succès.

Au lendemain de la prise de pouvoir de Brooklyn au classement, l'autre franchise de New York a à nouveau pu compter sur Julius Randle (31 pts, 10 rbds), mais également sur RJ Barrett (25 pts, 12 rbds) ou Derrick Rose (19 pts, 7 passes).

"On arrive à un pic mais on peut encore beaucoup s'améliorer", a assuré Randle. "Bien sûr qu'offensivement on joue bien, mais défensivement je sens qu'on peut être bien meilleur", a-t-il poursuivi.

L'attaque est aussi en verve du côté de Denver, qui a assommé les Houston Rockets 129 à 116 avec 39 points de Michael Porter Jr. Les Nuggets sont quatrièmes à l'Ouest.

Samedi, le finaliste de la dernière saison Miami a par ailleurs dominé Chicago 106-101 et consolidé sa septième place à l'Est.

Les Indiana Pacers ont un peu plus enfoncé Detroit (115-109), dernier de la conférence est, tandis que San Antonio a émergé de justesse face à La Nouvelle-Orléans (110-108), malgré 33 points et 14 rebonds du jeune prodige des Pelicans Zion Williamson.

