Rallye: coup double pour Ogier en Croatie

Le Français Sébastien Ogier (d) et son copilote Julien Ingrassia, vainqueurs du Rallye de Croatie, le 25 avril 2021 à Zagreb

Publicité Lire la suite

Zagreb (AFP)

In extremis, le Français Sébastien Ogier (Toyota) a arraché de six dixièmes la victoire au Rallye de Croatie devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota), et s'empare de la tête du championnat du monde (WRC) après cette 3e manche de la saison.

A jamais le premier: d'un souffle, Ogier a remporté le premier Rallye de Croatie de l'histoire en championnat du monde. Une 51e victoire personnelle en WRC arrachée après une erreur d'Evans au tout dernier virage, alors que le Britannique attaquait la dernière spéciale en tête.

"Je pensais que ça ne serait pas suffisant. Ca a été serré jusqu'au bout et sans doute que l'erreur finale d'Elfyn lui a coûté la victoire", a expliqué Ogier, déjà vainqueur du Monte-Carlo en janvier devant Evans.

Evans a confirmé: "Ce dernier virage ! Je l'ai complètement raté et je dirais qu'une seconde a été perdue". La seconde de la défaite pour le vice-champion du monde, qui échoue six petits dixièmes derrière le tenant du titre.

- Neuville 3e -

Leader vendredi, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) complète le podium sur l'asphalte croate, 8,1 secondes derrière Ogier, après avoir notamment perdu du temps samedi à cause d'un mauvais choix de pneus.

En quête d'un huitième titre de champion du monde, Ogier (61 points) devance Neuville (53 pts) et Evans (51 pts) au classement. L'Estonien Ott Tänak, 4e en Croatie, est également 4e au classement (40 pts), suivi de l'ancien leader finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui a abandonné dès les premiers kilomètres vendredi après un accident.

"Arracher cette victoire comme cela... J'imagine que c'est pour ce genre d'émotions que l'on fait ce sport", a souri Ogier.

"Après un week-end compliqué, entre crevaison hier (samedi), le problème ce matin (dimanche)... j'étais content d'être encore en course honnêtement".

Car dimanche, avant de rejoindre le départ, Ogier a été impliqué dans un accident de la route. Sur une vidéo amateur, on le voit se rabattre sur la file droite d'une route et percuter une voiture qui le doublait justement par la droite, endommageant le côté copilote de sa Toyota Yaris.

Sur une autre vidéo, on voit le Français quitter les lieux pour rejoindre la ligne de départ à l'heure, alors que des policiers entouraient sa Toyota à l'arrêt et essayaient de le retenir.

En attendant une éventuelle décision de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), cet incident n'a pas eu de conséquences pour le Français.

- Fourmaux impressionne -

Derrière les cadors, l'autre homme fort du week-end a été Adrien Fourmaux (M-Sport Ford): le Français a pris la 5e place alors qu'il effectuait son premier rallye en catégorie reine.

Une place qu'il a su garder malgré une sortie dans le décor dimanche. "On a de la chance d'avoir pu compter sur les spectateurs pour nous aider à repartir".

Car si le rallye était censé être à huis clos, de nombreux spectateurs étaient rassemblés depuis vendredi sur les bords des routes.

Pierre-Louis Loubet (Hyundai), 3e Français du plateau, finit lui hors des points pour la 3e fois consécutive pour sa première saison complète en WRC, après un accident samedi.

Vingt spéciales et 300,32 kilomètres chronométrés étaient au programme dans les massifs montagneux autour de la capitale Zagreb.

Après l'asphalte des Balkans, les pilotes ont désormais rendez-vous sur la terre du Portugal du 20 au 23 mai, pour la 4e manche sur douze prévues.

Le WRC continue de s'adapter à la pandémie de Covid-19. Après avoir remplacé fin février la Suède par le Rallye Arctique (en Finlande), la Grèce a supplanté le Chili au calendrier en septembre. Enfin, dans l'espoir d'accueillir des spectateurs, le Rallye de Finlande doit se tenir du 30 septembre au 3 octobre, et non plus du 29 juillet au 1er août.

© 2021 AFP