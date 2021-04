Lagardère confirme un projet de transformation en société anonyme, "pas de certitude" sur son aboutissement

Le groupe Lagardère fait l'objet d'incessantes rumeurs sur une cession de son pôle média, et notamment la radio Europe 1

Paris (AFP)

Le groupe Lagardère a confirmé lundi par communiqué qu'il étudiait sa transformation en société anonyme, un bouleversement de gouvernance qui ferait perdre à son patron Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe hérité de son père, propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias dont Europe 1 et Paris Match.

"À la suite de récentes rumeurs parues dans la presse le samedi 24 avril 2021, Lagardère SCA confirme qu'elle étudie actuellement un projet de transformation en société anonyme, au sujet duquel des discussions sont en cours entre elle et ses principaux actionnaires. Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours", a indiqué le groupe, alors que des médias dont Le Point et Les Echos avaient évoqué la tenue d'un conseil de surveillance pour entériner le changement de gouvernance potentiellement dès ce lundi.

"Lagardère SCA ne commentera pas davantage et communiquera en temps voulu conformément à la règlementation en vigueur", ajoute la société.

Selon les médias, les actionnaires du groupe, à savoir Arnaud Lagardère, Bernard Arnault (Groupe Arnault), Vincent Bolloré (Vivendi) et Joseph Oughourlian (Amber Capital), sont sur le point de parvenir à un accord, après plusieurs mois de tractations, pour acter la fin de la commandite par actions (SCA), un statut créé par Jean-Luc Lagardère et qui permet aujourd'hui à Arnaud Lagardère, avec 7% des actions, de verrouiller le contrôle du groupe qui porte son nom.

Selon les mêmes sources, à ce stade des négociations, Arnaud Lagardère aurait accepté de renoncer à ce statut protecteur en l'échange d'un poste de PDG jusqu'en 2026 et l'équivalent d'environ 200 millions d'euros en nouvelles actions.

Le groupe Lagardère fait l'objet d'incessantes rumeurs sur une cession de son pôle média, et notamment la radio Europe 1 pour laquelle Vincent Bolloré ne cache pas son intérêt. L'homme d'affaires breton est aux manettes de Vivendi, entré au capital de Lagardère il y a un an et devenu depuis son premier actionnaire.

