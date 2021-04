Virus : gravité sans précédent en Inde, prudent relâchement en Europe

Les proches d'une victime du Covid-19 sont rassemblés pour sa crémation le 26 avril 2021 à New Delhi

New Delhi (AFP)

La pandémie atteint une gravité sans précédent en Inde, où les patients continuent de mourir par manque d'oxygène dans des hôpitaux saturés, tandis que l'Europe relâche prudemment ses restrictions avec la réouverture lundi de terrasses de cafés et de restaurants en Italie et le retour des écoliers en France.

Partout dans le monde, les campagnes de vaccination tentent de dompter le Covid-19 mais le processus se heurte à la propagation express du virus et à l'émergence de variants responsables de virulentes poussées épidémiques.

A New Delhi, des témoins décrivent des couloirs d'hôpitaux encombrés de lits et de brancards et des familles suppliant en vain qu'on leur fournisse de l'oxygène ou une place pour leurs proches. Certains meurent au seuil de l'hôpital.

"Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n'y a pas de répit", a déploré le chef du gouvernement de la capitale Arvind Kejriwal. New Delhi, l'agglomération indienne la plus touchée, est confinée pour une semaine supplémentaire.

Avec plus de 192.000 morts, l'Inde figure au quatrième rang des pays les plus endeuillés par le Covid-19.

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche qu'ils allaient "immédiatement" lui envoyer des composants pour la production de vaccins et des équipements médicaux.

L'Union européenne, où la détection du variant "indien" en Belgique, en Suisse et en Grèce inquiète, a promis une "assistance" à l'Inde. Même le Pakistan, son rival de toujours, lui a proposé des équipements médicaux.

- L'UE poursuit AstraZeneca -

Sur le front des vaccins, la clé de voute d'une potentielle sortie de crise, l'UE a annoncé lundi qu'elle attaquait en justice AstraZeneca pour ses retards de livraisons. Une procédure que le laboratoire suédo-britannique a aussitôt jugée "sans fondement".

AstraZeneca n'a livré au premier trimestre aux pays de l'Union européenne que 30 millions de doses sur les 120 millions contractuellement prévues. Au deuxième trimestre, ce groupe ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions initialement programmées.

Le cap du milliard de doses de vaccins contre le Covid, administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi ce week-end, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles.

Et le laboratoire français Sanofi va produire aux Etats-Unis jusqu'à 200 millions de doses du vaccin américain Moderna "pour satisfaire à la demande mondiale".

L'heure reste néanmoins à l'inquiétude dans de nombreux pays.

La Thaïlande recense désormais au total 57.500 cas de coronavirus contre seulement 29.000 début avril. Tandis que de nouvelles restrictions ont été mises en place lundi, le Premier ministre s'est vu infliger une amende pour non-port du masque.

L'Iran, le pays du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie, a dépassé les 70.000 morts, selon les chiffres officiels lundi, avec un record national de mortalité quotidienne (496).

- "Un peu d'air frais" en Italie -

Face à des opinions publiques de plus en plus rétives aux mesures réduisant leur liberté de circulation et leurs activités, certains gouvernements choisissent de desserrer l'étau avec prudence, lorsque la situation sanitaire montre quelque embellie.

En Italie, où le Premier ministre Mario Draghi a subi les pressions des dirigeants des régions et de manifestants réclamant un assouplissement des dispositifs, bars et restaurants peuvent depuis lundi servir en terrasse ; ainsi que le soir pour la première fois en six mois, même si le couvre-feu reste en vigueur à partir de 22 heures. Les salles de spectacle ont aussi rouvert.

Daniele Vespa, 26 ans, chef de salle au restaurant Baccano à Rome, ne cache pas sa joie : "C'est un début de retour à la normalité qui apporte un peu d'air frais".

Fermé depuis six mois, le cinéma Beltrade à Milan (nord) a été le premier à ouvrir ses portes dès six heures (04H00 GMT), accueillant 82 clients qui ont commencé à faire la queue dès 5H20 pour voir "Journal intime" de Nanni Moretti.

M. Draghi a reconnu qu'il prenait un "risque calculé", l'Italie continuant d'enregistrer en moyenne plus de 300 morts du Covid-19 chaque jour, même si les contagions et le nombre des admissions en réanimation diminuent.

Le chef du gouvernement présentait en outre lundi au parlement les détails de son plan de relance grâce aux prêts et aux subventions de l'UE.

En France, où le virus continue de circuler activement avec un nombre de personnes en réanimation supérieur à celui enregistré pendant la deuxième vague épidémique, les enfants des plus petites classes ont repris le chemin de l'école lundi après trois semaines de fermeture de tous les établissements scolaires.

Collégiens et lycéens devraient retourner à l'école le 3 mai, souvent en demi-jauge.

Mais cette réouverture décidée par le président Emmanuel Macron suscite les critiques d'une partie du corps médical et les craintes d'enseignants.

En Espagne, les fêtes de San Fermin à Pampelune, qui attirent en juillet des touristes du monde entier, ont été annulées pour la deuxième année consécutive.

Le virus a fait au moins 3.109.991 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

