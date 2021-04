Foot: Sonia Bompastor première femme à entraîner l'OL féminin

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Sonia Bompastor a été nommée mardi entraîneure de l'OL féminin jusqu'en 2023 en remplacement de Jean-Luc Vasseur, limogé après le récent échec européen des Lyonnaises face au Paris SG, devenant la première femme à occuper ce poste prestigieux.

Depuis sa retraite sportive, l'ancienne défenseure de l'équipe de France (156 sélections), 40 ans, officiait depuis 2013 comme directrice du centre de formation féminin de l'OL, l'équipe victorieuse des 14 derniers championnats de France et des cinq dernières Ligues des champions.

Passée par Lyon (2006-2009, puis 2010-2013), le PSG (2009-2010) ou Montpellier (2002-2006), Bompastor est la septième internationale la plus capée de l'histoire des Bleues.

Sa première mission sera de remporter la D1 féminine, une tâche compliquée puisque à cinq matches de la fin, l'OL se situe un point derrière le leader, le PSG, bourreau des Lyonnaises le week-end dernier en Ligue des champions féminine.

Les deux premières équipes de D1 se rencontreront le 29 mai --la programmation a été décalée en raison de cas de Covid-19 parmi l'effectif parisien-- dans le Rhône pour ce qui devrait constituer une finale pour le Championnat.

La Coupe de France féminine ayant été arrêtée avant son terme, le championnat est le seul trophée que les Lyonnaises peuvent remporter, puisque pour la première fois depuis 2015, elles ne se sont pas qualifiées dans le dernier carré dans la Ligue des champions.

L'élimination en quarts face au PSG, avec une défaite au match retour à domicile (2-1, aller: 0-1) le 18 avril, a sonné le glas du mandat de Vasseur, arrivé en 2019.

"Après l'élimination de la Ligue des champions dès les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis la saison 2014-2015, plusieurs réflexions ont été menées en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l'équipe de bien terminer une saison disputée dans un contexte compliqué", a écrit l'OL, avant de lister les difficultés.

"Absences depuis le début de Griedge Mbock et Ada Hegerberg, blessées de longue durée, absences plus récemment de Sara Gunnarsdottir en congé maternité et de Damaris Egurrola, blessée jusqu'à la fin de la saison, et vague de Covid ayant touché plus de la moitié de l'effectif", a énuméré le club.

