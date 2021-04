François Cluzet dans la peau de Carlos Ghosn pour une mini-série

Publicité Lire la suite

François Cluzet incarnera Carlos Ghosn dans "Le fugitif", une nouvelle mini-série sur l'apogée et la chute de l'ancien PDG de Renault-Nissan, a fait savoir mardi la société de production française Federation Entertainment, six mois après l'annonce d'un projet comparable par un tandem franco-saoudien.

"Thriller" sur la "vie folle, palpitante, pressée" du magnat déchu de l'automobile, installé au Liban depuis sa fuite rocambolesque du Japon en décembre 2019, cette mini-série de six épisodes de 52 minutes est "librement adaptée du livre de Régis Arnaud et Yann Rousseau, +Le Fugitif+, paru chez Stock en 2020", précise un communiqué.

Créée par l'écrivain et scénariste Stéphane Osmont, auteur du roman "Le Capital" (adapté au cinéma par Costa-Gavras) et co-scénariste de la série "La vie devant elles", elle est réalisée par Frédéric Jardin ("Engrenages", "Braquo").

"Confirmé dans le rôle-titre", François Cluzet ("Intouchables") "prêtera ses traits au fugitif le plus fascinant de l'histoire récente avec toute la subtilité nécessaire pour incarner cet homme paradoxal et complexe", fait valoir Federation Entertainment.

"Nous sommes loin du simple biopic" ou "du récit subjectif pour réhabiliter ou même, mettre à mal" Carlos Ghosn, assure le réalisateur Frédéric Jardin, cité dans le communiqué, promettant "un véritable suspense politicofinancier".

Incarcéré puis libéré sous caution, l'ancien homme d'affaires franco-libano-brésilien avait fui le Japon en décembre 2019, vraisemblablement caché dans un caisson de matériel audio, échappant ainsi à un procès pour malversations financières devant la justice nippone.

Il se dit victime d'un complot, comme il l'a répété dans un livre paru le mois dernier, "Ensemble, toujours", écrit à quatre mains avec son épouse Carole.

Cette affaire a déjà inspiré une autre mini-série et un documentaire comprenant tous deux des "contributions exclusives" du couple, annoncés en octobre par les maisons de productions française Alef One, cofondée par l'animateur Arthur et la productrice Nora Melhli, et saoudienne MBC.

Leur fiction, de six épisodes d'une heure, s'appuie sur un scénario piloté par Mark Goffmann ("The West Wing", "Sleepy Hollow"...). La réalisatrice franco-suédoise Charlotte Brändström ("The Outsider", "Conspiracy of Silence", "Away") assure la mise en scène.

Outre les dossiers le concernant au Japon, Carlos Ghosn, qui fait l'objet d'une demande d'arrestation d'Interpol et d'une interdiction de quitter le territoire par la justice libanaise, est visé par plusieurs affaires en France, portant notamment sur des soupçons d'abus de biens sociaux.

