NBA: Phoenix prive New York d'un dix sur dix et se rapproche de Utah

Los Angeles (AFP)

Les Suns, avec Chris Paul dans le rôle du bourreau, ont privé les Knicks d'une 10e victoire d'affilée, lundi en NBA, se rapprochant par la même occasion du Utah Jazz, encore défait à Minnesota.

. Les Suns éclipsent New York

Les Knicks, 4e à l'Est, sont tombés sur plus fort qu'eux face à Phoenix (118-110) et Chris Paul, qui les a refroidis dans le money-time, avec sept points consécutifs (20 au total, 6 passes) réussis dans les 80 dernières secondes.

Jusqu'alors c'est Devin Booker (33 pts) qui avait permis aux Suns, un temps menés de 15 unités, de refaire surface, tandis que Deandre Ayton (9 pts, 13 rbds) s'est montré dissuasif à l'intérieur devant Julius Randle, limité à 18 points (6 rbds). A ses côtés, les efforts de Derrick Rose (22 pts, 6 passes) ont été vains.

"Nous savions que ce serait un combat de chiens du début à la fin. Leur série était incroyable, mais nous voulions venir leur montrer ce que nous avions dans le ventre", a concédé Booker.

L'écart se réduit (1,5 victoire) entre Phoenix et Utah, encore battu en back-to-back par Minnesota (105-104).

Privé de Donovan Mitchell (cheville), le Jazz n'a pas le même rendement offensivement (38,9% de réussite aux tirs). Rudy Gobert a pourtant réalisé un 8/8 (18 pts, 3 contres) et aurait pu être plus sollicité.

A la 3e place demeurent les Clippers défaits à La Nouvelle-Orléans (120-103), porté par Zion Williamson (23 pts). Paul George est passé au travers (9 pts, 3/11) et Nicolas Batum (3 pts, 2 rbds) n'a pas eu son rendement habituel.

. Philly stoppe l'hémorragie

Après quatre défaites consécutives, les Sixers (2e à l'Est) ont renoué avec la victoire (121-90) aux dépens d'Oklahoma City, en plein marasme avec une 14e défaite de rang.

Joel Embiid a été, sans forcer, le moteur offensif (21 pts) de Philadelphie, qui a su faire fructifier 22 (!) interceptions, en shootant à 55% de réussite.

En face, les Frenchies du Thunder, Théo Maledon (10 pts, 2 interceptions, 2 passes) et Jaylen Hoard (1 pt, 4 rbds) ont été discrets.

Outsider à l'Est, Atlanta (5e) a été surpris à Détroit (100-86), dont les Français Kilian Hayes (2 pts, 5 passes, 4 rbds, 3 interceptions) et Sekou Doumbouya (4 pts, 4 rbds, 3 passes) ont été actifs.

. Davis retrouvre son rythme

Après trois défaites d'affilée, les Lakers se sont ressaisis à Orlando (114-103). Si Dennis Shroder a été leur meilleur marqueur (21 pts, 10 passes), Anthony Davis a montré du mieux (18 pts, 8 rbds) pour son troisième match depuis son retour de blessure (tendon d'Achille).

"Le rythme revient petit à petit. Je ne suis pas encore l'"AD" que je veux être, mais ça viendra", a-t-il promis.

Pour L.A., 5e à l'Ouest et qui espère récupérer au plus vite LeBron James (cheville), l'objectif est de ne pas sortir des six premiers.

Le champion en titre reste assez loin de la 4e place occupée par Denver, facile vainqueur de Memphis (120-96) grâce notamment à Michael Porter Jr (31 pts), et devance avec un petit matelas Dallas (6e), battu à Sacramento (113-106).

. La lutte pour les barrages

Dans chaque conférence, les équipes classées de la 7e à la 10e place s'affronteront pour glaner deux tickets pour les play-offs. Et à San Antonio, les Spurs (9e à l'Ouest) ont dû s'employer pour faire tomber, après prolongation (146-143), Washington (10e à l'Est) qui restait sur neuf succès consécutifs.

Un grand DeMar DeRozan (37 pts, 10 passes) a eu le dernier mot sur un excellent Bradley Beal (45 pts). Et Dejounte Murray (25 pts, 17 rbds) s'est démené face à Russell Westbrook, auteur de son 29e triple-double (22 pts, 14 passes, 13 rbds) de la saison, le 175e de sa carrière à désormais six unités du record historique d'Oscar Robertson.

A Miami, le Heat s'est fait surprendre par Chicago (110-102), malgré Jimmy Butler (33 pts, 8 rbds). Les Bulls, dominateurs à l'intérieur avec le duo Nikola Vucevic/Daniel Theis (47 pts, 23 rbds ensemble) ont fini plus fort.

Miami glisse au 7e rang à l'Est. Chicago reste 11e, ex aequo avec Toronto, vainqueur de Cleveland (112-96), et les deux se rapprochent de Washington.

