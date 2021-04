OM: Pablo Longoria favorable à une Ligue 1 à 18 équipes

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria s'est dit mercredi favorable à un championnat de France à 18 clubs, estimant qu'il fallait "respecter les acteurs les plus importants" du football, c'est-à-dire les joueurs.

"Je crois que l'avenir passe par la réduction du nombre d'équipes dans les championnats. Ca les rendra plus attractifs. Une Ligue 1 à 18, ça peut être plutôt intéressant pour réduire le nombre de matches et chercher à améliorer la compétitivité", a déclaré Longoria lors d'une conférence de presse organisée au Stade Vélodrome.

"Il faut penser au futur du foot. On joue beaucoup de matches et les joueurs sont les acteurs les plus importants. Vous avez vu la demi-finale de Ligue des Champions hier, vous avez vu les derniers matchs dans les championnats. Les joueurs sont en difficulté. On a eu cette saison des périodes avec trois matches internationaux en une semaine, les autres championnats avaient joué jusqu'au mois d'août. Il faut respecter les acteurs", a expliqué le dirigeant espagnol.

"Je crois que ces dernières années, le championnat le plus intéressant a été la Bundesliga à 18. C'est plus ouvert, plus attractif. Je crois que ça sera la tendance naturelle dans les championnats du Top 5 européen, sauf en Angleterre où ils ne parlent pas de ça", a encore déclaré le président de l'OM, qui a aussi estimé qu'une autre "tendance" serait "la réduction du nombre de joueurs dans les effectifs".

© 2021 AFP