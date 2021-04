Airbus dans le vert au premier trimestre, reste prudent face à un "marché incertain"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Airbus a gagné de l'argent pour le deuxième trimestre consécutif mais considère que "le marché demeure incertain" face à une crise du secteur aéronautique due au Covid-19 qui n'est "pas terminée".

L'avionneur européen a annoncé jeudi de "bons résultats" au premier trimestre avec un bénéfice net de 362 millions d'euros, contre une perte nette de 481 millions un an plus tôt.

Dans le même temps, son grand concurrent Boeing, lesté par des problèmes de production, est demeuré dans le rouge pour le sixième trimestre consécutif, accusant une perte de 537 millions de dollars.

Progrès de la vaccination et "signes encourageants" de reprise du trafic aérien en Amérique du Nord ou en Chine d'un côté, mais renforcement non coordonné des restrictions de circulation en Europe et explosion de l'épidémie en Inde de l'autre: "le premier trimestre montre que notre secteur n'a pas encore surmonté la crise et que le contexte de marché demeure incertain", estime le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

"Cela se traduit par un manque de prévisibilité, nous considérons donc que le chemin vers la reprise ne sera pas nécessairement linéaire", a-t-il expliqué lors d'une conférence téléphonique.

Si l'avionneur européen a livré 125 avions commerciaux sur le trimestre, trois de plus que l'an passé, il reste donc prudent et maintient ses prévisions inchangées pour 2021.

Il prévoit toujours un nombre de livraisons d'avions au moins équivalent à celui de l'an passé (566 appareils) et continue de tabler sur un bénéfice opérationnel ajusté de deux milliards d'euros.

La reprise des livraisons est importante car c'est à ce moment-là que les clients paient l'essentiel de leur facture.

- Commandes en berne -

Reflétant un nombre de livraisons d'avions similaire à l'an passé, le chiffre d'affaires est resté stable sur les trois premiers mois de l'année à 10,5 milliards d'euros.

Airbus a en revanche multiplié par trois le bénéfice opérationnel ajusté lié à ses activités d'avions commerciaux, à 533 millions d'euros, essentiellement à la faveur d'un contrôle des coûts et d'un effet de change favorable.

Le groupe a commencé à réaliser des économies liées aux réductions d'effectifs de 15.000 postes annoncées l'an passé et qui ne prévoient pas de licenciements en France, en Allemagne ou en Espagne, ses principaux pays d’implantation.

"Le plein effet des ces économies est encore à venir", selon le directeur financier Dominik Asam.

Signe d'un secteur aérien toujours en difficulté, l'avionneur européen n'a enregistré que 39 commandes d'avions au premier trimestre, contre 356 l'an passé.

Et il a déploré dans le même temps 100 annulations de commandes, conséquence des difficultés financière et du manque de perspectives de compagnies aériennes, saignées par la chute du trafic aérien mondial provoqué par l'épidémie de Covid-19.

Quelque 10.000 avions étaient encore stockés sur les parkings dans le monde en mars, pour un peu moins de 22.000 en opération en mars, selon le cabinet spécialisé Cirium.

"Il y a encore beaucoup de surcapacités sur le marché et les prévisions de l'Iata en matière de rentabilité cette année restent négatives et se sont légèrement dégradées le mois dernier", a observé Guillaume Faury.

L'Association internationale du transport aérien (Iata) s'attend désormais à des pertes cumulées de 47,7 milliards de dollars pour les compagnies aériennes en 2021, alors qu'elle prévoyait auparavant 38 milliards de pertes sur l'année.

