C3: le Villarreal d'Emery prend une petite option contre Arsenal

Vila-real (Espagne) (AFP)

Le "roi" de la Ligue Europa Unai Emery a pris sa revanche sur son ancien club: Villarreal a pris une petite option sur la finale en battant à domicile Arsenal 2 buts à 1, jeudi soir en demi-finale aller.

Emery, déjà triple vainqueur de la C3 avec Séville entre 2014 et 2016, a fait un petit pas vers une 5e finale de Ligue Europa grâce aux deux buts de Manu Trigueros (5e) et du capitaine Raul Albiol (29e), avant le match retour, le 6 mai à Londres.

Malgré le carton rouge adressé à Dani Ceballos dès la 57e minute, Nicolas Pépé a maintenu l'espoir pour les Gunners en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué à la 73e, après avoir vu un premier pénalty annulé pour une main préalable (35e).

Pas de quoi inquiéter Emery: brutalement évincé d'Arsenal en novembre 2019 après avoir échoué dans sa mission de reprendre le lourd flambeau d'Arsène Wenger (resté 22 ans sur le banc des Gunners), le Basque n'a duré qu'une saison et demie. Avec, à son palmarès, une finale de C3 perdue en 2019 contre Chelsea (4-1), mais aucun trophée.

Après deux échecs sportifs à Londres et auparavant au Paris Saint-Germain (2016-2018), Unai Emery a rebondi à Villarreal depuis un an. Et il a profité de son retour en Espagne pour entamer une nouvelle épopée continentale, quatre ans après ses derniers exploits européens avec Séville.

- Arteta s'incline encore -

Jeudi, le plan établi par le technicien basque s'est déroulé sans accrocs: le "Sous-marin jaune" est resté quasi-imperméable, a posé le pied sur le ballon, et a soigné ses sorties de camp tout au long du match.

Le premier but en est le parfait exemple : la relance part du gardien Geronimo Rulli, un premier relais fixe deux défenseurs dans l'axe, puis l'offensive est décalée sur l'aile droite jusqu'à Samu Chukwueze, qui s'emmêle quelque peu les pinceaux dans la surface avant que Manu Trigueros n'envoie un boulet de canon dans le petit filet.

Et le capitaine Raul Albiol, présent pour mettre le plat du pied droit au second poteau après un corner dévié de la tête par Gerard Moreno (29e), a parachevé le succès du "Roi de la C3".

A l'inverse d'Emery, Mikel Arteta peut commencer à s'inquiéter pour son poste: Arsenal ne joue plus rien en championnat (10e), a été éliminé dès janvier par Southampton en 16es de finales de la coupe d'Angleterre, et a montré un bien triste visage jeudi soir.

Son seul espoir vient de ce but marqué à l'extérieur, et du carton rouge adressé au Français Etienne Capoue, sorti sur civière après un choc avec Bukayo Saka (80e).

Malgré ces bémols, Emery sourit: il a piloté le "Sous-marin jaune" vers une 12e victoire (et un nul) en 13 matches de Ligue Europa cette saison, et entrevoit déjà la finale.

