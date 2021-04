Boxe: le combat d'unification des lourds entre Joshua et Fury remis en cause

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le premier combat entre les boxeurs britanniques Anthony Joshua, 31 ans, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, 32 ans, champion WBC, annoncé en mars et prévu cet été, est remis en cause par le clan Fury.

"Le combat de juillet ou août est au point mort en ce qui nous concerne", a déclaré jeudi le promoteur de Tyson Fury, Bob Arum au Telegraph. La tenue de deux matches en 2021 entre les rivaux, un à l'été et l'autre avant l'hiver, avait été dévoilé il y a un mois et demi.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a lui assuré le même jour qu'il était "confiant à 100%" que le combat aurait lieu, malgré les inquiétudes liées aux retards dans la finalisation du contrat.

La situation n'est pas sans rappeler le feuilleton du combat prévu entre Joshua et l'Américain Deontay Wilder, précédent détenteur de la ceinture WBC, dépossédé par Fury, qui n'a jamais abouti.

Désireuse depuis quelques années de s'ouvrir à l'international par le sport, l'Arabie saoudite, où Joshua a remporté une revanche contre Andy Ruiz Jr en décembre 2019, aurait offert 150 millions de dollars (124 millions d'euros) pour accueillir l'évènement.

Mais l'impact de la pandémie de Covid, notamment sur la jauge du public et les déplacements, semble compliquer les choses.

Le légendaire Bob Arum, 89 ans, estime ainsi qu'il ne sera pas possible de trouver un accord à temps et a appelé les boxeurs à "aller faire d'autres combats cet été pendant que les négociations au Moyen-Orient se terminent".

"Il faudra des mois pour que les Saoudiens fassent les vérifications necessaires sur un accord aussi énorme", a indiqué le patron de Top Rank.

Selon lui, "il ne s'agit pas seulement du choix du site, il y a des demandes annexes des Saoudiens qui s'étendent aux accords de diffusion et à d'autres choses. Cela pourrait prendre des mois pour tout mettre en place. Cela pourrait même prendre jusqu'en 2022, vu la tournure des événements".

"C'est absurde que Hearn dise que l'affaire est conclue. Si nous avions simplement conclu un accord sur le site sans les autres complications qui ont surgi, nous aurions déjà un combat. Fury est furieux à ce sujet et refuse de continuer à attendre", a affirmé Arum.

Le combat, s'il a lieu, promet d'être le plus rémunérateur de l'histoire de la boxe britannique, les deux hommes détenant à eux deux les quatre principaux titres mondiaux des lourds.

© 2021 AFP