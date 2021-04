PAC: plus d'un millier de tracteurs devant le Parlement européen à Strasbourg

Plus d'un millier de tracteurs devant le Parlement européen à Strasbourg le 30 avril 2021 afin de peser sur les négociations de la future Politique agricole commune (PAC)

Publicité Lire la suite

Strasbourg (AFP)

Entre 1.200 et 1.500 tracteurs, selon la préfecture et les organisateurs, ont convergé vendredi à Strasbourg devant le Parlement européen, occasionnant d'importants bouchons, afin de peser sur les négociations de la future Politique agricole commune (PAC), en cours à Bruxelles.

A l'appel de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) du Grand Est, les convois, venus d'Alsace mais aussi de Lorraine et de la Marne, ont occasionné d'importants ralentissements sur les autoroutes, avant de rallier en fin de matinée la capitale alsacienne.

Des prises de parole de responsables agricoles du Grand Est devaient ensuite avoir lieu devant le PE, où plusieurs fourgons de police ont été postés.

La plupart des tracteurs arboraient des pancartes proclamant "Plus vert, c'est plus cher", "Non à la technocratie, vive le bon sens paysan" ou encore "PAC 2023, la mort de l'agriculture".

"On a l'impression que la volonté de +décroissance agricole+ est plutôt le leitmotiv (...) C'est inadmissible pour nous", a déclaré Eric Thirouin, le président de l'Association générale des producteurs de blé (AGPB).

"On rentre dans un carcan administratif européen (...) dévastateur sur l'économie de nos exploitations", a-t-il estimé, dénonçant notamment les "éco-régimes", ces primes accordées aux agriculteurs participant à des programmes environnementaux plus exigeants et qui seront obligatoires dans la nouvelle PAC.

Selon M. Thirouin, cela risque d'aboutir à "un tiers d'aides en moins (...) pour plus de la moitié" des céréaliers français.

"Les contraintes environnementales deviennent tellement importantes et ubuesques qu'elles sont presque impossibles à mettre en oeuvre", a renchéri Fabrice Couturier, président de la FDSEA Moselle.

"On ne peut pas faire que de l'environnement sans tenir compte de l'économie", a-t-il poursuivi, ajoutant que, si les agriculteurs n'étaient pas entendus, leur "ultime levier, ce sera les choix électoraux" lors des prochaines élections.

Le détail de la future PAC, qui entrera en vigueur en 2023, est en cours de négociation à Bruxelles, où des pourparlers reprennent vendredi dans le cadre d'une "super-trilogue" entre le rapporteur du Parlement européen, la présidence du Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne.

La France travaille sur son plan stratégique national (PSN), déclinaison de la future PAC qu'elle doit présenter en juin à la Commission européenne, à l'instar de ses voisins de l'UE.

© 2021 AFP