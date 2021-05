Au défilé lillois du 1er-Mai, Mélenchon d'un côté, le reste de la gauche et les Verts de l'autre

Le candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon (C) le 1er mai 2021 à Lille, avec Adrien Quatennens (D)

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

A la manifestation lilloise du 1er-Mai, le candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a défilé samedi avec les siens, malgré les tentatives de "traits d'union" d'autres poids lourds de la gauche et de Verts présents.

Le député des Bouches-du-Rhône, "invité" dans le Nord par les députés LFI du département, a marché avec le cortège LFI, sans en bouger et sans parler à la presse.

"J’ai un vœu à faire pour la classe ouvrière, les salariés, les travailleurs, les gens humbles qui vivent seulement de leur travail (…): être libérés de la peur du chômage, du licenciement, de la peur du lendemain car demain pourrait être beau, lumineux", a-t-il lancé lors d'un discours à ses militants en début de manifestation.

A l'arrière du cortège qui a réuni quelques milliers de personnes, Karima Delli, tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes pour les régionales dans les Hauts-de-France, a discuté avec la maire socialiste de Lille Martine Aubry, le maire de Grenoble candidat à la primaire écologiste pour la présidentielle Eric Piolle, et le patron et probable candidat des communistes à la présidentielle Fabien Roussel.

"Il faut des traits d'union, il faut discuter avec tout le monde, respecter tout le monde. Chacun doit avoir une juste place dans toutes les discussions, pas de propos maladroits", a déclaré l'ex-numéro 2 des Verts Sandrine Rousseau qui s'est glissée quelques minutes à côté de M. Mélenchon, derrière la banderole LFI "un travail pour chacun".

"Ici, c'est le 1er-Mai, c'est pas la fête à Mélenchon. On est là pour soutenir les travailleurs. S'il veut nous voir, il sait où on est", s'est agacée de son côté Mme Aubry.

Ce n'est qu'après deux heures de manifestation que Karima Delli et d'autres élus Verts sont finalement allés vers M. Mélenchon.

"On vous soutient aux régionales et vous nous envoyez balader aux départementales (...) Vous êtes des faux jetons, voilà c'est tout", leur a-t-il dit, entouré de journalistes.

"On est là pour le rassemblement", a tenté la sénatrice EELV Esther Benbassa. "C'est pas vrai Esther, raconte pas de conneries", lui a-t-il répondu.

La manifestation s'est déroulée dans le calme.

M. Mélenchon s'est par ailleurs exprimé ensuite sur TF1, prédisant "une grande crise sociale qui inspire une terreur complète aux gens".

"Pendant toute la période de l'épidémie, toutes les luttes sociales ont été étouffées (...) elles ressurgissent maintenant, c'est pour ça que je suis venu dans le Nord, parce que c'est la terre traditionnelle du mouvement ouvrier", a-t-il souligné, appelant à "l'engagement et la lutte."

© 2021 AFP