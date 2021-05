NBA: les Suns au zénith, LeBron ressuscite, Tatum se surexcite

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Phoenix a écrasé Utah pour lui subtiliser la tête de la conférence Ouest, vendredi en NBA, pendant que LeBron James faisait un retour encourageant mais perdant et que Jayson Tatum plantait 60 points dans le come-back renversant de Boston contre San Antonio.

. Le soleil se lève à l'Ouest

Depuis que Donovan Mitchell s'est blessé à une cheville, Utah n'est plus la même équipe. Et il n'est plus le leader, puisque Phoenix, en très grande forme, en a profité pour s'emparer de ce fauteuil en lui infligeant une belle correction (121-100). Les deux équipes ont le même bilan (45 v - 18 d), mais les Suns ont battu trois fois le Jazz en autant de confrontations.

Devin Booker a été le meilleur marqueur des Suns (31 pts, à 13/19 aux tirs) et Chris Paul a encore bien distribué (12 pts, 9 passes), l'équipe shootant à 53,9% de réussite.

En face, Bojan Bogdanovic (22 pts) a été le seul argument offensif, Rudy Gobert ayant été peu sollicité sinon défensivement (8 pts, 10 rbds, 3 contres).

A dix matches de la fin de la saison régulière, une belle bataille s'annonce pour finir tête de série N.1.

. Le retour (perdant) du Roi

Les Kings ont gâché le retour du "King": après 40 jours sans basket, soit 20 matches, en raison d'une entorse à la cheville droite, LeBron James avait envie d'en découdre, d'autant que les Lakers ont besoin de sécuriser leur 5e place à l'Ouest pour s'éviter les barrages. La victoire s'imposait contre Sacramento, mais c'est une défaite qui a été concédée à l'arrivée (110-106).

"LBJ" (16 pts, 8 rbds, 7 passes) n'a pas démérité dans un match où L.A. a mené jusque dans le dernier quart-temps, perdu de 18 points. Après avoir perdu deux balles d'affilée dans le money-time, il s'est ressaisi en inscrivant son seul tir derrière l'arc pour revenir à 106-104, mais il a manqué celui de la gagne dans les dernières secondes. A ses côtés, Anthony Davis (22 pts, 11 rbds, 5 contres) a été vainement consistant.

Les Lakers n'ont plus qu'une victoire d'avance sur Dallas, sixième à l'Ouest.

. Lillard mate les Nets

Sans Kevin Durant, ménagé, ni James Harden (ischio-jambiers), Brooklyn a n'a pu engranger un cinquième succès d'affilée, battu par Portland (128-109).

Face au funambule Kyrie Irving (28 pts), Damian Lillard était dans un très bon soir (32 pts), à l'image de ce shoot depuis le logo, qui a posé les bases de la victoire des Blazers (septièmes à l'Ouest) en fin de troisième quart-temps, en portant leur avance à 15 unités.

Les Nets, où le Français Timothé Luwawu-Cabarrot est resté discret (6 pts), demeurent en tête à l'Est, mais ne comptent plus qu'une victoire de marge sur Philadelphie, solide vainqueur d'Atlanta (126-104).

Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris ont inscrit 18 points chacun, Dwight Howard s'est distingué en sortie de banc (19 pts, 11 rbds, 2 contres). Côté Hawks (5e), Trae Young a été le seul à surnager (32 pts).

. Somptueux Celtics-Spurs

Dans la lutte pour les barrages, Boston, qui cherche à les éviter à l'Est, recevait San Antonio, qui bataille pour les jouer à l'Ouest. En a résulté un des matches de la saison, au scénario improbable qui a souri aux C's après prolongation (143-140).

Les Spurs pensaient avoir plié la rencontre en comptant 29 points d'avance avant la mi-temps (71,4% de réussite aux tirs !), qui traduisaient alors le non-match de leurs adversaires, à l'exception de Tatum.

L'ailier a été exceptionnel de bout en bout, en témoignent ses 60 points (record de franchise de Larry Bird égalé) dont dix dans l'"overtime". Dans son sillage, se sont réveillés en seconde période Jaylen Brown (17 pts), Marcus Smart (10 pts, 12 passes) et Evan Fournier (8 pts) qui affichaient zéro à la pause.

Les Spurs, longtemps portés par DeMar DeRozan (30 pts, 14 passes), ont fini par craquer et devront s'en remettre. Ils restent neuvièmes à l'Ouest, derrière Memphis qui s'est défait d'Orlando (92-75). Ja Morant n'a marqué que 8 points, mais son dunk en moulin à vent après alley-oop (passe en l'air), rappelant l'ex-gloire des 80's Dominique Wilkins, valait à lui seul le déplacement.

Enfin, Washington a conforté sa 10e place à l'Est, elle aussi synonyme de barrage, en s'imposant aisément à Cleveland (122-93). Russell Westbrook a réussi son 31e triple-double de la saison (15 pts, 12 rbds, 11 passes), le 177e de sa carrière, à désormais quatre unités du record historique d'Oscar Robertson.

