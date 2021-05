Italie: l'Inter sacrée, la Juve s'accroche, Naples décroche

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

L'Inter Milan, qui avait gagné samedi à Crotone, a dû attendre dimanche pour devenir championne d'Italie pour la 19e fois de son histoire, grâce au match nul (1-1) entre Sassuolo et l'Atalanta Bergame réduite à dix en début de match par l'exclusion de son gardien Gollini.

A cause de ce match nul, et alors que Luis Muriel a raté un penalty qui aurait pu lui donner la victoire, à un quart d'heure de la fin, et donc préserver le suspense, l'Atalanta reste 2e à 13 points de l'Inter, avec 69 points.

Il ne reste plus que quatre matches de Serie A à disputer cette saison, soit 12 points à prendre, et le suspense est donc terminé pour ce Scudetto, le 19e de l'Inter.

Mais la lutte pour les places en C1 va continuer, car Bergame a autant de points que la Juventus qui a gagné dimanche sur la pelouse de l'Udinese (2-1), et que l'AC Milan, qui avait gagné samedi contre Benevento (2-0).

La Juve, encore une fois, a dû son salut à son buteur-maison, Cristiano Ronaldo, très discret pendant tout le match mais auteur d'un doublé en 7 minutes: 83e sur un penalty qu'il avait provoqué, en tirant un coup franc sur le coude de Rodrigo de Paul, puis 90e d'une tête croisée, sur un long centre parfait d'Adrien Rabiot.

Dans la lutte pour les places en Ligue des Champions, Naples a décroché dimanche en se faisant rejoindre après quatre minutes d'arrêts de jeu par Cagliari (1-1). Le Napoli, 5e, a désormais deux points de retard (67) sur le trio Atalanta-Juve-AC Milan.

Dans deux autres matches d'un après-midi chargé, la Lazio a battu le Genoa 4-3 au terme d'un festival de buts, à l'heure de la sieste, et reste 6e, à cinq points de la Juventus (64 à 69). La Fiorentina a fait presque aussi bien à Bologne (3-3) où le vétéran argentin Rodrigo Palacio (39 ans) a signé un triplé.

L'avant-dernier match de cette 34e journée devait opposer, dimanche soir, la Sampdoria à la Roma, décrochée à la 7e place. Le dernier aura lieu lundi soir entre Torino (17e) et Parme (19e), presque mathématiquement condamné.

