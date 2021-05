Les Nuits de Fourvière présentent le "pari fou" de leur 75e anniversaire

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Le festival lyonnais des Nuits de Fourvière, qui fête ses 75 ans, a présenté lundi sa programmation 2021, un "pari fou" dont le succès, ont reconnu les organisateurs, reste conditionné "à l'évolution de la situation sanitaire".

Un éventail de 35 spectacles - dont neuf créations - est à ce jour prévu par ce festival multidisciplinaire entre le 1er juin et le 31 juillet.

Si leur nombre est sensiblement le même que les années précédentes, celui des représentations (66) est moindre de moitié, précisent les organisateurs.

Comme à l'accoutumée, les représentations auront lieu, pour les plus importantes, aux théâtres antiques de Fourvière mais aussi dans différents lieux de la métropole.

Ce sera un festival "de transition, adapté aux fameuses règles sanitaires", a souligné son président Jérôme Bub, dans son introduction diffusée sur le site internet des Nuits de Fourvière.

Ainsi, "en conformité avec les annonces présidentielles", l'accès aux théâtres romains sera, à partir du 9 juin, conditionné à la présentation obligatoire d'un pass sanitaire. Pour les spectacles antérieurs à cette date, les organisateurs attendent encore les précisions du gouvernement.

Au vu du contexte sanitaire, les Nuits de Fourvière ont développé une "complicité inédite" avec un autre grand évènement culturel lyonnais, la Biennale de la Danse, initialement prévu en septembre et qui se déroulera finalement en juin.

Symboliquement, l'ouverture conjointe des deux manifestations sera une création autour de l'eau de la chanteuse Camille, mise en scène par la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin.

Un rapprochement aussi symbolisé par le spectacle du maître de l'électro Rone avec (La)Horde, collectif du Ballet national de Marseille.

Le grand défilé populaire dans les rues de la ville qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la Biennale sera enfin tenu au théâtre romain, centre de gravité du festival.

Le programme des "Nuits" fait la part belle à la chanson française, avec notamment Alain Souchon, Jane Birkin et Louis Chedid, Philippe Katerine, Stephan Eicher, Catherine Ringer, Suzane... Les Lyonnais Benjamin Biolay, Woodkid et Pomme seront également de la partie.

Il y aura aussi du jazz avec l'inclassable Albert Marcoeur et la star Melody Gardot, du théâtre, du cirque, de la musique classique et des musiques du monde, avec l'Ensemble Al-Kindî (musique savante arabe) et trois virtuoses des instruments africains à cordes pincées, Ballaké Sissoko, Driss el Maloumi et Rajery.

© 2021 AFP