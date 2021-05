Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce mais continuent à gérer ensemble leur fondation

Bill et Melinda Gates lors d'un événement au Lincoln Center, à New York, le 26 septembre 2018

New York (AFP)

Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce, même s'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus puissantes du globe.

"Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", ont tweeté dans un communiqué commun les deux Américains, qui résident dans l'Etat de Washington.

Les Gates, qui ont trois enfants, ont ajouté qu'ils continueraient à "travailler ensemble au sein de leur fondation", la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu'ils ne pensaient "plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple".

Bill Gates, cofondateur de Microsoft aujourd'hui âgé de 65 ans, et sa femme, 56 ans, une ex-directrice du géant informatique, n'ont rien dit dans l'immédiat des raisons qui les poussaient à se séparer. Ils ont prié le public de donner à leur famille "l'espace et l'intimité" nécessaires pour pouvoir "commencer à nous adapter à cette nouvelle vie".

Bill Gates est, selon le dernier classement de Forbes, le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars. Il se place derrière deux autres Américains, Jeff Bezos et Elon Musk, et le Français Bernard Arnault, et devant le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

S'il a fait fortune grâce à Microsoft, il a démissionné du poste de président en 2014 et de son conseil d'administration l'an dernier. Il se consacre aujourd'hui essentiellement à la philanthropie.

Sollicité par de nombreux dirigeants, il a fait de multiples interventions depuis le début de la pandémie, contre laquelle sa fondation a dépensé plus d'un milliard de dollars, selon le New York Times.

Cette visibilité sur une maladie qui a alimenté les tensions politiques a fait de lui une cible fréquente des théories complotistes sur les réseaux sociaux.

La fondation qu'il a créée avec Melinda Gates est considérée comme la plus grande fondation privée au monde. Elle a dépensé quelque 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie près de 1.600 personnes, selon son site officiel.

- "Pour et contre du mariage" -

Même s'ils continueront à oeuvrer ensemble au sein de leur fondation, qu'ils co-président aux côtés de Warren Buffett, leur divorce pourrait entraîner des changements dans la façon dont elle est financée, avançaient certains observateurs. On ignore notamment si M. Gates continuera à l'alimenter en fonds aussi régulièrement qu'il le faisait jusqu'ici.

Bill et Melinda Gates s'étaient rencontrés lors d'un dîner à New York peu après l'entrée de Melinda à Microsoft en 1987.

Dans un documentaire sorti sur Netflix en 2019, "Inside Bill's brain" ("Dans le cerveau de Bill"), le cofondateur de Microsoft avait expliqué qu'après être sortis ensemble pendant un an, ils s'étaient retrouvés face à l'obligation de faire un choix: "soit rompre soit se marier".

Bill avait fait une liste sur un tableau blanc "des pour et des contre du mariage", avait raconté Melinda en riant.

Le divorce des Gates intervient après le divorce d'un autre couple multimilliardaire, celui de Jeff Bezos d'avec sa femme MacKenzie Scott en 2019.

La séparation de ces derniers avait cependant été annoncée après la publication d'informations sur une liaison extraconjugale du fondateur d'Amazon.

Dans le cas des Gates, aucune nouvelle récente n'avait laissé présager une séparation, même si Melinda Gates avait évoqué des tensions dans le mariage, notamment dans son livre "The Moment of Lift", sorti en 2019.

MacKenzie Scott est depuis devenue la 22e personne la plus riche de la planète et une influente philanthrope, avec quelque 6 milliards de dons rien qu'en 2020. Elle a annoncé le mois dernier son remariage.

