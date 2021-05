Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris a démarré timidement dans le vert mardi matin, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme faute d'actualité majeure et tandis que l'anticipation d'une reprise forte aux Etats-Unis fait de plus en plus ressurgir les craintes inflationnistes.

A 09H00, l'indice CAC 40 grappillait 0,18%, soit 11,59 points, à 6.319,49 points. La veille, il avait fini en progression de 0,61%.

© 2021 AFP