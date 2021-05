"Pas d'accord" avec LREM en Paca, répète Muselier

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le président LR sortant de la région Paca, Renaud Muselier, a répété mardi qu'il n'y aurait "pas d’accord à quelque niveau que ce soit avec En Marche" pour les élections régionales de juin.

"Je conduirai une équipe dont la colonne vertébrale sera naturellement Les Républicains", affirme M. Muselier, défendant "une logique de large rassemblement avec comme unique objectif faire gagner la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur".

S'il affirme qu'"il n’y a pas et il n’y aura pas d’accord à quelque niveau que ce soit avec En Marche, pas plus qu’avec d’autres appareils", M. Muselier précise être "sensible à tous les soutiens qui se manifestent".

Ainsi cette équipe "sera fidèle à la majorité régionale plurielle avec nos alliés naturels et des personnalités de la société civile" ainsi que "tous ceux qui voudront avec nous contribuer au succès de notre projet régional", ajoute-t-il.

"Sur le projet, les orientations, la composition des listes, je serai le seul décideur", rappelle M. Muselier qui étudiera "avec les têtes de listes départementales" et "au cas par cas chaque candidature", sur la base de ce qu'il a appelé le "test PCR" (projet, compétence, engagement).

Jugeant "nécessaire de clarifier la situation", il s'agace de voir que certains "veulent utiliser les régionales pour des projets qui ne sont pas les miens".

LR a convoqué son comité stratégique mardi après l'annonce, par Jean Castex, d'un retrait de la liste LREM au profit de Renaud Muselier pour les régionales en Paca.

Pour M. Muselier le soutien du Premier ministre est la "reconnaissance éminente de la qualité de notre bilan" mais aussi "une réponse à la volonté d’ouverture que j’ai à plusieurs reprises exprimées et qu’il partage".

Mais cette élection régionale "ne peut en aucun cas (...) être l’occasion de préparer la présidentielle ou imaginer une quelconque recomposition politique", ajoute-t-il.

© 2021 AFP