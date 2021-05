Tennis: Halep renversée par Mertens en huitièmes à Madrid

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

La N.3 mondiale Simona Halep a été renversée en huitièmes de finale du tournoi de Madrid par la Belge Elise Mertens (16e), victorieuse de la Roumaine en trois sets 4-6, 7-5, 7-5 mardi.

Halep avait franchi les deux premiers tours sur la terre battue madrilène sans perdre de set.

Dans un match où les serveuses ont beaucoup souffert, le quinzième et ultime break a été fatal à la Roumaine.

La lauréate de Roland-Garros 2018 et ex-N.1 mondiale a pourtant compté à deux reprises un break d'avance dans la manche décisive (3-1, puis 4-3). Mais elle n'a pas su conserver son avantage et a fini par céder après plus de deux heures et demie de jeu.

Au total, Halep a frappé dix double fautes, Mertens neuf.

Pour une place dans le dernier carré, la Belge défiera la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e), qui a expédié l'Américaine Jessica Pegula en 52 minutes (6-1, 6-2).

Deux autres quarts de finale sont connus: ils opposeront la N.1 mondiale Ashleigh Barty à Petra Kvitova (12e), et la Suissesse Belinda Bencic (11e) à l'Espagnole Paola Badosa (62e).

© 2021 AFP