"Toutes les filières" culturelles seront aidées pour la reprise, promet Bachelot

Paris (AFP)

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a promis que "toutes les filières" culturelles seraient aidées pendant les semaines de réouverture progressive des lieux culturels, dont les modalités (jauges, protocoles précis...) sont en cours d'affinage avec les professionnels.

"En mai et en juin, les jauges seront limitées", et avec le couvre-feu, "les conditions de reprise seront d'un point de vue économique, dégradées", a reconnu la ministre, lors d'une séance nocturne lundi à l'Assemblée nationale.

"Nous ne laisserons tomber personne", a-t-elle assuré, en précisant que "des discussions avec Bercy" devraient "aboutir prochainement" pour accompagner la reprise avec des fonds de compensation des billetteries et une prolongation de dispositifs d'aide en place.

Dans le détail, la ministre a officialisé les grandes lignes de la reprise, qui restent à "affiner" : réouverture à 35% de la jauge le 19 mai pour les cinémas et salles de spectacles assises, dans la limite de 800 spectateurs, puis jauge à 65% le 9 juin et levée totale des jauges le 1er juillet. Vente de confiserie, pop-corn et restauration resteront interdites dans un premier temps.

Pour surmonter le "mur de 150 films français et 250 films étrangers" en attente de sortie, la ministre espère que les distributeurs parviendront à s'entendre sur "un calendrier concerté", un projet toujours en discussion. Les théâtres privés qui choisiraient de ne rouvrir qu'en septembre pour des raisons économiques seront également "accompagnés".

Du côté des musées et monuments, un seuil de 8 m2 par visiteur sera imposé à la réouverture, qui "pourrait" être assoupli à 4 m2 par visiteur le 9 juin.

Pour ce qui concerne les salles de concert debout, qui restent fermées et sans perspective, les concerts-tests dont deux (Paris et Marseille) attendent une autorisation ministérielle, seront "une aide pour définir" les protocoles futurs de réouverture.

"Une réunion interministérielle (doit avoir lieu) dans les prochains jours pour déterminer si une décision d'autorisation peut-être prise", a-t-elle précisé.

Sur le plan de l'emploi, la ministre a reconnu qu'il était "nécessaire de prévoir une suite à l'année blanche" dont ont bénéficié les intermittents du spectacle, et indiqué que "plusieurs scénarios sont sur la table", mais a renvoyé à la "concertation" en cours.

