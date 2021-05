Après l'échec de Benjamin Netanyahu, Yaïr Lapid chargé de former un gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a donné mercredi 5 mai mandat au chef de l'opposition Yaïr Lapid de tenter de former le prochain gouvernement.

Le président Reuven Rivlin a chargé mercredi le chef de l'opposition Yaïr Lapid de former un gouvernement en Israël. Une décision qui intervient au lendemain de l'échec de Benjamin Netanyahu à remplir cette tâche avant la date butoir du 5 mai.

"J'ai parlé avec Yaïr Lapid et je lui ai dit que je lui accordais le mandat de former le gouvernement", a déclaré Reuven Rivlin lors d'une allocution officielle depuis la présidence à Jérusalem.

Sur les coups de minuit mercredi, le délai accordé à Benjamin Netanyahu après les élections législatives du 23 mars pour former un gouvernement a expiré sans que le Premier ministre sortant ne soit parvenu à rallier une majorité de 61 députés sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien. Ce dernier souhaitait y former un "gouvernement de droite".

Après cet échec, qui ne signifie pas pour l'instant la fin du règne du plus pérenne des Premiers ministres de l'histoire d'Israël, le président Rivlin avait trois jours pour décider de la suite de ce feuilleton politique, qui s'étire depuis deux ans, et sortir le pays de la crise.

Former "un gouvernement d'union nationale"

Reuven Rivlin a reçu mercredi matin le chef de l'opposition Yaïr Lapid ainsi que Naftali Bennett, leader de la formation de droite radicale Yamina, qui lui ont chacun demandé d'obtenir le mandat pour former le prochain gouvernement.

En parallèle, le président avait demandé aux partis de lui soumettre des candidats potentiels. "Des recommandations reçues il est clairement apparu que le député Lapid avait le plus de chance de former un gouvernement", a déclaré le président israélien.

Chef de la formation centriste Yesh Atid ("Il y a un futur"), arrivée en deuxième place avec 17 députés aux législatives, Yaïr Lapid cherche à former un "gouvernement d'union nationale", ralliant la droite, le centre et la gauche. Une telle union permettrait de chasser du pouvoir Benjamin Netanyahu, jugé en ce moment pour "corruption" et "malversation" dans une série d'affaires.

