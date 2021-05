Tennis: Tsitsipas ne laisse aucune chance à Paire à Madrid

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas n'a laissé aucune chance à Benoît Paire (35e), battu 6-1, 6-2 en 54 minutes au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid mercredi, au lendemain de sa première victoire depuis plus de deux mois.

La veille, dans une jolie ambiance animée par une petite colonie française bienveillante, Paire avait obtenu sa deuxième victoire de la saison seulement, sa première depuis fin février, 6-4, 7-5 aux dépens du Géorgien Nikoloz Basilashvili (31e).

Vingt-quatre heures plus tard, dans un stade beaucoup plus calme, le Français, visiblement strappé au niveau des abdominaux, n'a quasiment pas existé face au récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo et finaliste à Barcelone, aussi N.1 à la Race, le classement établi sur l'année civile.

Tsitsipas menait déjà 3-0 après neuf minutes et n'a eu besoin que de 23 minutes pour empocher le premier set, bien aidé par le coup droit particulièrement rouillé de son adversaire.

Breaké d'entrée dans la seconde manche, Paire a connu un peu de mieux, le temps de mener 2 jeux à 1. Mais il n'a jamais vraiment pu tenir le rythme du Grec à l'échange et a ensuite perdu les cinq derniers jeux du match.

Tsitsipas a conclu la partie sur un ace. Il affrontera soit le Norvégien Casper Ruud, soit le Japonais Yoshihito Nishioka en huitièmes de finale.

Si le Grec a enregistré sa 27e victoire en 2021, le bilan de Paire (32 ans samedi) est désormais de deux succès pour dix défaites.

© 2021 AFP