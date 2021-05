Tennis: Nadal tranquillement en quarts de finale à Madrid

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Rafael Nadal s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid aux dépens de l'Australien Alexei Popyrin (76e) en deux sets 6-3, 6-3 jeudi.

En quarts de finale, l'Espagnol treize fois vainqueur de Roland-Garros entre 2005 et 2020 affrontera soit l'Allemand Alexander Zverev (N.7), soit le Britannique Daniel Evans (26e), opposés dans la soirée.

Depuis sa défaite en quarts de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo, face au puncheur russe Andrey Rublev, Nadal est désormais sur une série de sept victoires consécutives, entamée à Barcelone, où il a remporté son premier trophée de la saison il y a une dizaine de jours.

Face à Popyrin, qui a beaucoup tenté mais aussi beaucoup manqué (20 coups gagnants et autant de fautes directes), "Rafa" a su écarter cinq des six balles de break auxquelles il a été confronté pour s'imposer en 1h19 min.

"Il frappait sur toutes les balles, il n'y avait pratiquement pas de balles intermédiaires et le court était très rapide", a décrit le N.2 mondial. "Avec la chaleur il est très sec, il était glissant en fait. Et il a un service canon, du fond du court, il faisait des erreurs, mais il avait aussi beaucoup de réussite. Dans ces conditions, j'ai fait un match très correct."

"Je me sens de plus en plus en confiance à chaque match, il y a des choses que je peux mieux faire, mais je ne me plains pas de mon jeu aujourd'hui (jeudi)", poursuit-il.

Pour son entrée en lice la veille, le Majorquin n'avait laissé que trois jeux à l'espoir espagnol Carlos Alcaraz (6-1, 6-2).

