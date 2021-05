2022: le communiste Roussel, officiellement candidat, acte la désunion de la gauche

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après quinze ans d'absence, le parti communiste sera de nouveau représenté à la présidentielle de 2022 à travers son dirigeant Fabien Roussel, désigné dimanche pour acter la désunion de la gauche et insuffler de l'espoir à cette formation historique de ce camp.

Plus de 82% des adhérents à jour de cotisation ont voté en faveur de la candidature du secrétaire national du PCF. Un peu plus de 30.000 des 43.000 adhérents ont pris part au vote qui s'est déroulé de vendredi à dimanche par voie électronique.

Leur vote entérine celui de la conférence nationale du PCF, lorsque les cadres du parti, le 11 avril, avaient investi leur numéro un. Selon les statuts du parti, le dernier mot devait revenir aux adhérents eux-mêmes.

Quinze ans après Marie-George Buffet, Fabien Roussel s'apprête donc à porter les couleurs du Parti communiste à l'élection reine de la Ve République, signe d'une volonté d'affirmation et de résistance au déclin de la part de cette formation historique de la gauche.

Fabien Roussel s'était fait élire à la tête du PCF en 2018 sur la promesse qu'il y aurait un candidat pour 2022.

Déçu par la piètre performance de Mme Buffet en 2007, qui n'avait obtenu que 1,93 % des voix, le PCF avait fait l'impasse sur les deux présidentielles suivantes, en 2012 et 2017, choisissant à chaque fois de soutenir le candidat de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon.

Au PCF, on répète que "la meilleure façon d'exister" sur la scène politique nationale, de défendre ses idées et d'être entendu, via les médias, est d'"être présent à la présidentielle". "Sinon, la presse nous invite à peine", affirmait il y a peu un responsable du parti à l'AFP.

"Relevons ensemble le défi des jours heureux", a lancé M. Roussel, dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux. "Je ne me résous pas au scénario malsain d’une élection présidentielle figée dans un duo entre le président actuel et l’extrême droite. Il aboutirait à reconduire ce que nous vivons depuis 2017: des inégalités qui grandissent et un climat de haine qui s’installe dangereusement entre citoyens français".

- Deux candidats officiels à gauche -

Il propose de "sceller un pacte national pour le monde du travail, pour notre jeunesse". "L'objectif est de libérer la jeunesse d'un système guidé par l'argent, de lui rendre confiance en son avenir". "Je veux être le candidat du monde du travail et de la création".

Selon M. Roussel, la crise sanitaire "nous impose de nous unir, de reprendre en main notre destin, de reprendre le pouvoir aux multinationales, aux banques et assurances. Il est là, l’enjeu de cette élection. Et ce doit être la priorité de la gauche. C'est la mienne".

La candidature de M. Roussel intervient dans un climat délétère pour la gauche, au moment où elle célèbre le 40e anniversaire de l'élection du socialiste François Mitterrand, le 10 mai 1981, avec l'appui des voix communistes.

Réunie dimanche au Creusot (Saône-et-Loire) pour célébrer cet événement, la Mitterrandie cherchait des raisons d'espérer malgré tout un éventuel rassemblement, sinon avec les communistes du moins avec les écologistes, alors que l'opinion publique (comme ailleurs en Europe) se classe de plus en plus majoritairement à droite selon une enquête publiée mardi par la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol).

Pour 2022, M. Roussel est le deuxième candidat de gauche à être officiellement déclaré, avec l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le Pôle écologiste, autour d'EELV, organise de son côté une primaire en septembre avec une candidate déclarée, Sandrine Rousseau, ex-vice-présidente EELV des Hauts-de-France. Eric Piolle, maire de Grenoble devrait également être candidat, ainsi que Yannick Jadot.

Pour M. Mélenchon, la candidature de Roussel est "un crève-cœur". Mais le leader insoumis épargne le communiste dans la sévère diatribe qu'il a lancée dimanche contre les Verts et les socialistes, traités par lui de "menteurs, hypocrites et faux-jetons".

© 2021 AFP