Biolay, Birkin, Cabrel, Yelle aux Francofolies

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Festival à l'embarquement à La Rochelle: Jane Birkin, Yelle, Benjamin Biolay ou encore Francis Cabrel sont parmi les têtes d'affiches des Francofolies, évènement qui a confirmé mardi sa tenue du 10 au 14 juillet.

Raphaël, Feu! Chatterton, Imany, Gaël Faye, Rover ou encore Vitaa & Slimane, artistes confirmés, seront également de la fête.

"Les artistes sont tous au maquillage, ils sont prêts, ils veulent chanter ! Ils ont adapté leur cachet à la situation, on les remercie. Chanter devant 5.000 personnes assises est une situation bien différente que devant 15.000 debout", commente pour l'AFP Gérard Pont, le patron des Francos.

Pour ceux à découvrir ou redécouvrir, il y a Noé Preszow (prononcer "Préchof", nommé parmi les révélations aux dernières Victoires de la musique), Molécule (tête chercheuse de l'électro) ou encore Magenta, une partie de l'ex-groupe Fauve qui distille la French Touch à sa façon.

Enfin, il ne faut pas oublier les talents émergents des Chantiers des Francos (pépinière de jeunes pousses du festival) avec P.R2B, Fils Cara, nouvelle chanson française-électro-pop, ou encore Bandit Bandit, pour le retour des guitares.

Outre une carte blanche à Francis Cabrel, qui n'était pas revenu aux Francos depuis 17 ans, l'autre annonce marquante c'est Daniel Auteuil chanteur. L'acteur a mis en musique des poètes (Apollinaire, Rimbaud, Toulet).

L'interprète d'"Un coeur en hiver" sera notamment accompagné par Arman Méliès, qui a sorti récemment l'album "Laurel Canyon".

Concernant les contraintes sanitaires, "il y aura 5.000 personnes assises, avec masque, mais pas de distanciation, ce sera comme dans le train", détaille Gérard Pont. "Par rapport à l'an dernier, on a quand même appris à bouger avec les masques, poursuit le responsable".

"Le pass sanitaire, ça va se mettre en place", assure Gérard Pont: "Après les attentats (de 2015), il a fallu mettre en place un système de sécurité draconien, et on l'a fait. Pour les gens vaccinés, testés, on a un document avec un QR code, ce n'est pas très compliqué, et ça rassure tout le monde de savoir que les gens autour ne sont pas porteurs du virus".

Les Francofolies sont un des rares grands festivals français de l'été, dans les musiques actuelles, à se tenir (tout comme le Printemps de Bourges et les Vieilles Charrues) alors que d'autres (Eurockéennes, Hellfest, Solidays, etc) ont renoncé devant les contraintes sanitaires.

© 2021 AFP