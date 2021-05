Concerts-test: feu vert pour Montpellier, pas pour Marseille, dit Bachelot

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Outre le concert-test de Paris, le gouvernement a autorisé le projet de Montpellier, dans un club rock, mais pas celui envisagé à Marseille, a indiqué mercredi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"Début mai, trois projets avaient obtenu l'ensemble des avis scientifiques et attendaient l'autorisation gouvernementale. La décision a été prise cette semaine par le gouvernement en faveur de Paris et Montpellier", a exposé la ministre, en audition devant la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

"Sous réserve que les concerts-tests aient lieu avant le 9 juin, après ça ne va pas nous aider à affiner les protocoles pour les festivals debout", a-t-elle ajouté.

"Le projet de Marseille est également intéressant sur le plan scientifique mais n'a pas été retenu en raison de risques liés aux protocoles sanitaires proposés", a encore précisé Mme Bachelot.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) pilotait le projet du concert-test à Marseille, en assis. Sa particularité était d'être sans test Covid à l'entrée, pour mesurer les risques de contagion au coronavirus.

"Ce concert-test, avec un protocole sans test PCR en amont, avait justement l'ambition de partir de la vie réelle", a regretté auprès de l'AFP l'adjoint à la Culture de la ville de Marseille, Jean-Marc Coppola.

Les partenaires dont les hôpitaux marseillais (AP-HM), l'Université Aix-Marseille, les marins-pompiers, les acteurs culturels envisagent maintenant "de faire évoluer le projet ainsi que son calendrier afin de ne pas perdre le fruit de tout le travail engagé" depuis six mois, écrivent-ils dans une déclaration à l'AFP.

Le concert-test parisien aura lui lieu à Bercy le 29 mai avec le groupe Indochine, et une population étudiée de 5.000 spectateurs, debout avec masque, et 2.500 restés à domicile. Il y aura notamment des tests à partir de 72 heures avant l'évènement (test négatif exigé), le jour même et sept jours après.

Cette expérimentation est menée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour le volet scientifique et le Prodiss (Syndicat du spectacle musical et de variété) pour la partie concert.

A Montpellier, c'est un club de rock, le "Secret Place", qui travaille avec le CHU de Montpellier pour deux concerts-tests avec un cadre plus modeste : "a priori les 5 et 6 juin", avec "215 personnes" plus "un groupe témoin restant à domicile", un "test salivaire négatif, debout avec masque, gel, et bar extérieur seulement", selon France3 Occitanie.

© 2021 AFP