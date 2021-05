Trois roquettes tirées depuis le sud du Liban vers Israël, pas de dégâts

Trois roquettes ont été tirées du Liban vers Israël, jeudi soir, a annoncé l'armée israélienne. Ces tirs, qui n'ont pas fait de dégâts ni de victimes, interviennent alors que l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien Hamas sont en plein conflit armé depuis quatre jours.

On ne sait pas encore qui a tiré trois roquettes depuis le sud du Liban vers Israël dans la soirée du jeudi 12 mai. La motivation des auteurs, en revanche, semble claire : profiter de l'escalade du conflit entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas pour ouvrir un nouveau front entre l'État hébreu et le Liban.

Deux sources proches du Hezbollah ont indiqué à l'AFP que ce mouvement armé libanais n'était pas impliqué dans ces tirs. L'armée israélienne s'est, pour l'heure, contentée de confirmer ces tirs, en précisant que les roquettes étaient tombées en Méditerranée.

Le regain de violence entre Israël et le Hamas, le plus vif depuis la guerre de Gaza en 2014, a déjà fait 103 morts, dont 27 enfants, et 580 blessés à Gaza, et sept morts et des dizaines de blessés sur le territoire israélien.

Avec AFP

